Janssen zeer populair in Mexico: er is al een baby naar de spits vernoemd

Mexico raakt steeds meer verknocht aan Vincent Janssen. De 25-jarige spits sloot zich afgelopen zomer aan bij CF Monterrey en een halfjaar later heeft 'El Toro' (De Stier) met zijn tomeloze inzet, sociale houding en belangrijke goals menig voetbalhart veroverd. Inmiddels is er zelfs een baby naar de aanvaller vernoemd: Janssen Hannry Álvarez Zamora. Voor de Nederlander wacht in de komende dagen een belangrijke missie: met Los Rayados de finale van de play-offs om de landstitel winnen ten koste van Club América.

Door Tim Siekman

Janssen moest het WK voor clubteams eerder in december aan zich voorbij laten gaan vanwege een spierblessure, opgelopen in de halve finale van de play-offs van de Liga MX tegen Necaxa. De spits zag in Qatar hoe Monterrey in de halve eindstrijd op het WK het onderspit moest delven tegen de uiteindelijke winnaar Liverpool (1-2). Ook in de gewonnen troostfinale tegen Al-Hilal (2-2, winst na strafschoppen) was Janssen niet van de partij, maar de kans is groot dat hij in de twee cruciale duels met Club América op 27 en 30 december wél fit genoeg is om (veel) speelminuten te maken.

"Hopelijk kan hij zijn steentje bijdragen in de finale", zei trainer Antonio Mohamed in aanloop naar het tweeluik over Janssen. De spits maakte recentelijk indruk toen zijn concurrent Rogelio Funes Mori verstek moest laten gaan vanwege een kwetsuur. Janssen maakte in zijn laatste vier competitiewedstrijden drie doelpunten, waardoor zijn aanwezigheid gewenst is tegen Las Águilas. Mohamed liet doorschemeren dat de zeventienvoudig Oranje-international mag rekenen op speeltijd. "Hij is een belangrijke speler voor ons, hopelijk is hij honderd procent fit."

Nace un “Janssen” regiomontano Janssen Hannry Álvarez Zamora Gran nota de @ABCNoticiasMX pic.twitter.com/V03Rmv4bEa — Omar Zeron (@omarzeron) 10 december 2019

'Janssen kan hier een mooie loopbaan hebben'

Janssen verraste menig voetbalvolger door na een dramatisch dienstverband bij Tottenham Hotspur en een wisselvallige periode bij Fenerbahçe te kiezen voor een avontuur buiten Europa. Voor de spits was de keuze echter snel gemaakt toen Monterrey zich meldde en bereid was negen miljoen euro op tafel te leggen. "Een grote club, prachtig stadion, zeer fanatieke achterban en een mooi land met een goed klimaat. Er waren best wat andere partijen die wilden doorpakken, maar daarbij dacht ik: is dit wat ik écht wil?", zo vertelde hij na zijn overstap tegenover De Telegraaf.

"Ik sta hier nu ook echt als een blij mens. Ik heb ontzettend veel zin om weer te vlammen, om de mensen hier terug te betalen en te laten zien wie Vincent Janssen is", aldus de aanvaller, die erkende dat hij in fysiek opzicht nog stappen moest maken om de concurrentiestrijd aan te kunnen bij de Mexicaanse club. Na een gewenningsperiode en een reeks van mindere duels met weinig goals oogt Janssen de laatste tijd scherp, als vanouds. In de kwartfinales tegen Santos Laguna en halve finales tegen Necaxa vond Janssen drie keer het net en is hij medeverantwoordelijk voor de finaleplek.

“Janssen kan hier een mooie loopbaan hebben. Eigenlijk zouden meer Nederlanders deze kant moeten opkomen. Ik zou het wel mooi vinden", zei Wout Westerhof, jeugdtrainer bij Pachuca, in gesprek met de NOS. De zoon van oud-trainer Hans Westerhof gaf aan dat Janssen een goede indruk achterlaat bij de club, de staf en zijn medespelers. "Hij is in heel korte tijd enorm populair geworden. Dat komt vooral door zijn doelpunten, maar je ziet ook dat Janssen goed in de groep ligt. Hij heeft een goede houding. Ze zijn heel erg betrokken met hem."

¡EL TORO JANSSEN!?? Los Rayados de Monterrey se imponen en el juego de ida 2-1 sobre el Necaxa, que hoy debieron llevarse mínimo un par de goles más en contra. El jugador del partido fue Vincent Janssen.???????????? pic.twitter.com/oTQmlyzUNX — CABISPORTS (@cabisports2) 5 december 2019

Zowel in Nederland bij AZ en Almere City FC als in Engeland bij Tottenham stond Janssen niet zozeer bekend om zijn fluwelen techniek of zijn geweldige ingevingen. Noeste arbeid, in combinatie met een goed neusje voor de goal, stuwde Janssen vooral in zijn AZ-tijd tot grote hoogtes, met de topscorerstitel van de Eredivisie in het seizoen 2015/16 tot gevolg. In Mexico is dit imago van Janssen weinig veranderd, aldus Westerhof. "De mensen hier zijn gecharmeerd van zijn manier van spelen. Janssen knalt erop en toont veel vechtlust. Daar heeft hij ook zijn bijnaam 'El Toro' aan verdiend. Dat vinden ze mooi."

'Janssen heeft nu al hun hart veroverd'

Hoewel de karakterverschillen tussen Mexicanen en Nederlanders doorgaans groot zijn, is er volgens de jeugdtrainer over het algemeen wel sprake van 'een goede match' tussen de twee nationaliteiten. "Nederlanders passen zich altijd snel aan in een vreemde omgeving. Dat zie je ook bij Janssen", aldus Westerhof, die aangeeft dat Janssen flink bezig is om de Spaanse taal onder de knie te krijgen. "De Mexicanen waarderen dat. Spanjaarden of Argentijnen doen veel meer uit de hoogte als ze in Mexico gaan voetballen, dat zie je bij Nederlanders veel minder."

Naast zijn prestaties binnen de lijnen dwingt Janssen dus ook buiten het voetbalveld respect af. Tegenwoordig draagt een pasgeborene zelfs de naam van de Nederlander. Volgens gegevens van de burgerlijke stand is de laatste drie jaar het aantal kinderen met de naam André, Pierre of Gignac, als verwijzing naar Tigres UANL-spits André-Pierre Gignac, enorm toegenomen en de mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst ook veel Mexicanen de naam 'Vincent' of 'Janssen' dragen. Voorlopig staat de teller op één baby: Janssen Hannry Álvarez Zamora, geregistreerd in Guadalupe.

? Gestos que te hacen ENORME ? Vincent Janssen repartió despensas por la época Navideña en el municipio de García. Aportando un granito de arena. ?? Aquí no importan los colores, tu GRANDEZA debe reconocerse. ???? ??: vincentjanssenofficial pic.twitter.com/Pp0VDLF4Op — MedioTiempo (@mediotiempo) 23 december 2019

Vlak voor de feestdagen kwam Janssen andermaal positief in het nieuws door 'op eigen initiatief' voedselpakketten uit te delen aan arme gezinnen in de gemeente García. "Met een glimlach en een fantastische instelling deelde de spits het voedsel uit en nam hij alle tijd om op de foto te gaan of een handtekening uit te delen", schreef Medio Tiempo over de 'bescheiden' en 'nederige' Janssen. "Hij is nog geen zes maanden in Mexico en heeft nu al de harten van veel Regiomontans (inwoners van Monterrey, red.) veroverd."