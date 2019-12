‘XXL-aanbieding’ voor Mbappé gaat mogelijk records breken

Paris Saint-Germain is achter de schermen nog altijd bezig Kylian Mbappé binnenboord te houden. De Franse grootmacht probeert al sinds september het contract van de 21-jarige aanvaller te verlengen, maar tot op heden ligt de wereldster nog tot medio 2022 vast. Volgens diverse Franse media komt er nu echter snel verandering in de situatie.

Volgens onder meer Le Parisien wil PSG het salaris van Mbappé op gelijke hoogte laten komen met de financiële beloning van Neymar. De leiding van de Franse topclub heeft vanuit Qatar groen licht gekregen om alles uit de kast te halen om Mbappé langer te binden. Mogelijk gaat de 'XXL-aanbieding' inzake Mbappé zelfs records breken, zo klinkt het.

Tuchel: 'Neymar en Mbappé motiveren elkaar, dat is goed'

Mbappe zou nu bijna achttien miljoen euro per seizoen toucheren, terwijl Neymar ongeveer het dubbele verdient in de Franse hoofdstad. Mbappé ligt nog enkele jaren vast, waardoor enorme haast momenteel niet geboden is. PSG wil echter niets aan het toeval overlaten en weet dat zowel Barcelona als Real Madrid op de dribbelaar aast.

Laatstgenoemde Spaanse grootmacht lijkt de beste papieren te hebben bij een eventuele overstap, ook omdat Zinédine Zidane, landgenoot en idool van Mbappé, daar trainer is. "Ik ben al langere tijd verliefd op hem, in de eerste plaats als persoon", stelde Zidane eerder met een knipoog. "Hij is hier lang geleden al eens op proef geweest, dan kan je wel spreken van liefde op het eerste gezicht."