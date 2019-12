‘Zij vond dat ook mijn verdienste en stortte 10.000 euro op mijn rekening’

Jean-Marc Bosman schreef bijna 25 jaar geleden geschiedenis in de voetbalwereld. De oud-prof voerde in de jaren negentig een juridische strijd tegen Club Luik: hij kwam niet meer in de plannen voor, maar mocht ook niet verkassen. Bosman werd uiteindelijk in het gelijk gesteld, wat inhield dat spelers sindsdien transfervrij zijn na afloop van hun verbintenis.

De rechtszaak betekende een grote verandering in de voetbalwereld, aangezien nu spelers kunnen handelen in lijn met de arbeidsrechten in Europa. Er was sprake van vrij verkeer, waardoor voetballers minder afhankelijk werden van clubs. Tegenwoordig maken heel veel spelers gebruik van de optie om transfervrij van club te wisselen, zoals Adrien Rabiot, die Paris Saint-Germain inruilde voor Juventus.

Bosman is bij de huidige generatie voetballers geen gevestigde naam en wordt vaak vergeten, maar Rabiot weet wel wie de oud-middenvelder is. Er was telefonisch contact tussen Bosman en het kamp van Rabiot nog ver voordat de Fransman naar Turijn trok. "Op een dag kreeg ik telefoon van een mevrouw die ik niet kende. Ze vroeg naar mijn rekeningnummer", vertelt Bosman in gesprek met Voetbal International.

"Haar zoon had net een mooi profcontact getekend bij PSG en zij vond dat dat ook mijn verdienste was, en ze wilde me een som doorstorten. Ik geloofde haar eerst niet. Ze heette Veronique Rabiot, de mama en manager van haar zoon Adrien. Ze hebben toen 10.000 euro op mijn rekening gestort en zijn me hier komen opzoeken", aldus Bosman, die daarna Rabiot is gaan volgen.

Vorig seizoen liep het contract van Rabiot bij PSG af. Toen de middenvelder aangaf dat hij niet wilde bijtekenen, had de Franse grootmacht hem uit de selectie verwijderd en hem een apart trainingsprogramma laten volgen. "Maar hij is bij zijn standpunt gebleven. En nu speelt hij bij Juventus, dat hem gratis overnam en hem zeven miljoen euro per jaar betaalt", besluit Bosman.