‘Scouts van Zenit, Lille en Galatasaray kijken rond in de Eredivisie’

Scouts van onder meer Zenit Sint-Petersburg, Lille OSC en Galatasaray zaten de afgelopen tijd op de tribune van sc Heerenveen, zo meldt Roelof de Vries van Omrop Fryslan. Van concrete belangstelling in spelers van de Friese club is echter nog geen sprake, zo klinkt het. Het is onduidelijk voor welke spelers de drie genoemde clubs mogelijk interesse hebben.

Een Deense club heeft zich wel bij Heerenveen gemeld voor Emil Frederiksen. De negentienjarige middenvelder, die nog tot medio 2022 vastligt, mag verhuurd worden, maar mag nog niet definitief verkassen. Ook is er volgens De Vries enige belangstelling voor Nemanja Mihajlovic. Het hoge niet-EU salaris van de buitenspeler drukt naar verluidt zwaar op de begroting.

De situatie van verdediger Anders Skovgaard is ook zodanig dat een verhuur een mogelijkheid is, stelt De Vries. Voor de huurlingen Sven Botman, Jens Odgaard, Anders Dreyer en Alen Halilovic geldt dat ze in principe allemaal blijven. 'De situatie Dreyer en Halilovic is wel zo dat ze niet altijd spelen. Een gesprek met hen zal volgen', stelt De Vries op Twitter.