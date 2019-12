‘Ik heb het bij de harde kern van Ajax neergelegd, toen moesten ze blozen’

Femke Halsema krijgt als burgemeester van Amsterdam veel kritiek te verwerken. De politica van GroenLinks is nu anderhalf jaar de baas van de Nederlandse hoofdstad en het werk bevalt haar goed. Halsema geeft wel aan dat ze als vrouw anders wordt gezien en behandeld dan haar mannelijke collega's die het genoemde ambt bekleden of hebben bekleed. Als voorbeeld noemt ze onder meer de huldiging van Ajax afgelopen mei, toen de Amsterdammers de landstitel vierden.

Het beeld dat veel Amsterdammers bij het ambt hebben is dat van een man, de burgervader, aldus Halsema. "Vooral rond de huldiging van Ajax op het Museumplein werd ik hiermee geconfronteerd", zegt ze in een interview met Het Parool. Halsema wist dat elke burgemeester werd uitgefloten bij een huldiging en dat er ook weleens blikjes worden gegooid naar de politici op het podium. "Daar was ik op ingesteld."

"Maar toen ik voor mij keek, zag ik een meute van honderden mannen die vooraan stonden, allemaal met hun middelvinger omhoog, die mij uitscholden voor hoer. Schelden hoort er een beetje bij, en ik kan het best hebben als ik een keertje voor hoer word uitgescholden. Ik ben tenslotte sterk geprofileerd en bekleed een functie met symbolische macht. Een man is dan een klootzak, een vrouw een hoer. Maar die kerels tegenover mij waren in hun agressie wel confronterend. Ik dacht wel even: krijg toch...!"

"Ik heb coherent gesproken, gelachen, demonstratief gezwaaid, al kan ik mij dat door alles niet meer goed herinneren. Wat ik nog wel weet, is dat ik in de auto terug ontdaan was", vertelt Halsema. De burgemeester is nadien ook met de supporters in gesprek gegaan. "Ik praat zelf ook met de harde kern en ik heb het wel bij hen neergelegd. Toen moesten ze een beetje blozen."

"Met de directie heb ik het niet apart besproken, maar iedereen heeft kunnen zien op welke manier Van der Sar en De Ligt naast mij stonden. Dat was enorm fijn", zegt Halsema, die volgend jaar weer op het podium zal staan als Ajax kampioen wordt. "Natuurlijk! Omdat ik het ambt vertegenwoordig. Er stonden honderdduizend mensen op dat plein, onder wie ouders met kinderen, die mij achteraf hebben verteld dat ze zich schaamden. Ik sta daar namens de bevolking van Amsterdam en volgend jaar sta ik er weer."