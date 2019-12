Van der Vaart liet NOS schrikken met onwelgevallig woord op tv

Rafael van der Vaart is al ruim een jaar geen profvoetballer meer. De oud-middenvelder viel niet in een zwart gat, want al snel maakte hij stappen als analist op televisie. Van der Vaart voelt zich compleet op zijn gemak in zijn nieuwe rol, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International, mede dankzij de adviezen van Pierre van Hooijdonk.

"Aanvankelijk keek ik relatief weinig live-wedstrijden en dacht weg te komen met het meepikken van samenvattingen. Pierre heeft me geleerd hoe je jezelf goed kunt voorbereiden. Door het intensiever te volgen, notities te maken, wedstrijdmomenten eruit te pikken", vertelt Van der Vaart, die aangeeft dat je tegenover miljoenen kijkers geen onzin kan verkondigen.

Volgend jaar is het Nederlands elftal actief op het EK, waardoor Van der Vaart samen met Van Hooijdonk vaak op de beeldbuis te zien zal zijn komende zomer. De twee oud-internationals proberen zoveel mogelijk zichzelf te zijn. "Mensen zien en waarderen dat", meent Van der Vaart. "Ik weet nog dat ik voor de eerste keer kut zei op televisie. Bij de NOS moesten ze daar even van bijkomen."

Van Hooijdonk vindt dat analytici vaak snel in het diepe terechtkomen. "Als ex-prof word je meteen op het hoofdpodium gezet. Waarna miljoenen mensen daar meteen een mening over hebben. Persoonlijk heb ik het nog een beetje kunnen opbouwen, doordat ik achter de decoder begon bij Canal+, met 27 abonnees. En bij Studio Voetbal ging ik van één keer per maand naar één keer per week. Rafael ging meteen volle bak."