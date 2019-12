Hoop van Ajax-fans ‘voorbarig’: ‘Dan is een transfer pas écht reëel’

Lasse Schöne zou volgens Nicoló Schira van La Gazzetta dello Sport mogen vertrekken bij Genoa. De Italiaanse club strijdt tegen degradatie en de Deen zou als grootverdiener kunnen uitkijken naar een nieuwe club om ruimte te maken voor versterkingen. Ajax-fans lieten via social media weten graag te hopen op een terugkeer van Schöne, maar volgens Willem Haak is het afwachten of het daadwerkelijk tot een winterse transfer komt.

Nadat dinsdagavond door Schira naar buiten werd gebracht dat Schöne weg zou mogen, werd #LasseComeHome in het leven geroepen. Supporters van Ajax gaven massaal gehoor en deelden de mooiste momenten van de middenvelder op Twitter. Haak, journalist en kenner van het Italiaanse voetbal, noemt de actie #LasseComeHome op Twitter 'wat voorbarig'.

"Het is onduidelijk wat er bij Genoa gaat gebeuren. Komende dagen wordt duidelijk wie er de tweede seizoenshelft de manager is. Blijft Thiago Motta onverhoopt wél, dan is een vertrek Schöne pas écht reëel", aldus Haak, die spreekt van 'een staaltje mismanagement' van de zaakwaarnemer van Schöne door de veteraan te stallen bij Genoa. "Het is al jaren onrustig bij Genoa", stelt Haak vast.

"Nul beleid. Geen geduld. Geen speelplan. Het huwelijk was gedoemd om te mislukken", aldus de journalist, die vindt dat de middenvelder nog altijd meekan op het hoogste niveau. "Lasse Schöne is nog steeds een ideale speler voor heel veel Serie A-teams. Hopen dat een mooie middenmoter toehapt." De vijftigvoudig international van Denemarken ligt tot de zomer van 2021 vast bij de hekkensluiter van de Serie A.