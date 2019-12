‘Transferclausule van ’slechts‘ dertig miljoen euro brengt Chelsea op idee’

Het transferverbod van Chelsea werd onlangs opgeheven door de FIFA, waardoor the Blues vanaf 1 januari weer zaken kunnen doen op de transfermarkt. De Daily Express weet te melden dat Timo Werner hoog op het verlanglijstje staat van Chelsea. Volgens Kicker heeft de aanvaller een speciale bepaling opgenomen in zijn contract bij RB Leipzig, waardoor hij de koploper in de Bundesliga voor het relatief lage bedrag van dertig miljoen euro kan verlaten.

Bovengenoemde Engelse krant weet verder te melden dat manager Frank Lampard in januari een transferbudget van circa 175 miljoen euro tot zijn beschikking krijgt. Een gedeelte daarvan wordt naar verluidt gereserveerd voor de komst van Werner, wiens contract in Leipzig doorloopt tot medio 2023. De 23-jarige aanvaller van die Mannschaft is recentelijk ook in verband gebracht met onder meer Bayern München, Liverpool en Manchester United. Werner sloot de eerste helft in de Bundesliga af met achttien doelpunten in zeventien wedstrijden.

Lampard: 'Hoop dat mijn spelers weten dat ik altijd achter ze sta'

Op de burelen van Leipzig weet men maar al te goed dat Werner op de voet wordt gevolgd door verschillende Europese topclubs. Erling Braut Haaland van zusterclub Red Bull Salzburg is al genoemd als mogelijke opvolger, al kwam dinsdag in de Italiaanse media naar voren dat de Noorse aanvaller voor een lucratief contract bij Juventus kiest. Oliver Mintzlaff, algemeen directeur van Leipzig, weet dat het heel moeilijk wordt om Haaland naar Duitsland te halen. ”We hebben ook veel interesse in hem, dat is absoluut waar. Maar het is niet gemakkelijk. Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund en een aantal andere clubs zijn ook in de race”, zo zei de bestuurder in gesprek met Sport1.

Lampard zoekt aanvallende versterkingen voor Chelsea, daar Olivier Giroud de Londense club het liefst zo snel mogelijk wil verlaten wegens gebrek aan speeltijd. ”Het zal heel moeilijk worden om bij Chelsea te blijven”, liet Giroud eerder deze week weten aan Le Dauphiné Libéré. ”Ik ga over mijn situatie praten met de manager. De kans is heel groot dat er iets gaat veranderen, want ik krijg niet voldoende speeltijd om mijn kwaliteiten te etaleren.” Lampard kiest dit seizoen steevast voor Tammy Abraham in de voorhoede van Chelsea, waardoor naast Giroud ook Michy Batshuayi is veroordeeld tot een plaats op de bank.