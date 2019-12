‘Marc Overmars wil onderste uit de kan halen en verdubbelt prijs’

Luis Orejuela staat in de belangstelling van Flamengo en Palmeiras. De verdediger van Ajax wordt tot 31 december verhuurd aan Cruzeiro, dat een optie tot koop van anderhalf miljoen euro heeft. De Braziliaanse club kan momenteel echter nog niet met het geld over de brug komen, een situatie waarvan Flamengo en Palmeiras hopen te kunnen profiteren.

De twee laatstgenoemde Braziliaanse clubs willen de 24-jarige rechtervleugelverdediger graag overnemen van Ajax, waar hij nog tot medio 2022 vastligt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars hanteert volgens het Braziliaanse ESPN echter een hogere prijs dan de anderhalf miljoen euro die Cruzeiro moet betalen om de Colombiaan in te lijven.

Naar verluidt verlangt Ajax van Flamengo en Palmeiras drie miljoen euro, het dubbele van het bedrag dat Cruzeiro moet betalen. Laatstgenoemde club kan volgens de laatste berichten de optie tot koop niet lichten, aangezien men niet meer beschikt over de benodigde financiële middelen na de degradatie. Cruzeiro zou momenteel nog wel op zoek zijn naar een investeerder om alsnog een deal te bereiken.

Volgens Liberdade FM was Flamengo al akkoord met Ajax over een transfer van Orejuela, maar het medium noemde geen bedrag. ESPN meldt nu echter dat er van een overeenkomst nog geen sprake is. Volgens de tv-zender zijn Flamengo en Palmeiras voorlopig niet van plan om drie miljoen euro te betalen, waardoor een definitief vertrek van Orejuela bij Ajax tot op heden onzeker is.