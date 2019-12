‘Dit Manchester United is net als een oude man die de liefde bedrijft’

Manager Ole Gunnar Solskjaer zei onlangs dat hij wil dat Manchester United net als koploper Liverpool aanvallend en dominant voetbal gaat spelen. Oud-speler Eric Cantona hecht echter weinig waarde aan de woorden van de Noorse keuzeheer van the Red Devils. De oud-aanvaller, tussen 1992 en 1997 actief op Old Trafford, is namelijk totaal niet onder de indruk van het spel van zijn voormalige werkgever.

Het doet Cantona veel pijn dat Manchester United in de laatste jaren zover is weggezakt. ”De club heeft een speciale plaats in mijn hart”, zegt de Fransman in een interview met Otro. Om er gelijk duidelijk aan toe te voegen. ”Maar het huidige Manchester United is net als een oude man die de liefde bedrijft. Je doet je uiterste best, maar op het einde is iedereen flink teleurgesteld. Daarmee doel ik overigens niet op mezelf, het is bedoeld als metafoor.”

Solskjær: 'Rentree Paul Pogba was vandaag het enige lichtpuntje'

Cantona, die met Manchester United viermaal de landstitel veroverde in Engeland, is ondanks zijn zorgen ook optimistisch over de toekomst van the Mancunians. ”Ze zullen weer terugkeren op topniveau, want het is de grootste club ter wereld.” In competitieverband maakt Manchester United echter een teleurstellend seizoen door. De formatie van Solskjaer bezet de achtste plaats in de Premier League, met een achterstand van 24 punten op lijstaanvoerder Liverpool.

Solskjaer wil de selectie van Manchester United in het nieuwe kalenderjaar een impuls geven. Volgens de manager uit Noorwegen moet er in elke linie minstens een speler bij. In de Engelse media is Erling Braut Haaland meermaals gelinkt aan de recordkampioen van Engeland, al wisten enkele Italiaanse kranten dinsdag te melden dat Juventus de beste papieren heeft om de aanvaller van Red Bull Salzburg in te lijven. De Manchester Evening News schoof Hakim Ziyech maandag naar voren als mogelijke aanwinst, al is het niet bekend of de spelmaker van Ajax op het lijstje staat van Solskjaer.