Miljoenendeal bezorgt Klopp twijfels: ‘Hoe moeten we hem inpassen?’

Liverpool maakte vorige week melding van de komst van Takumi Minamino. The Reds voldeden aan de transferclausule van 8,5 miljoen euro voor de van Red Bull Salzburg vleugelaanvaller. Manager Jürgen Klopp is verguld met de komst van Minamino, maar heeft tegelijkertijd ook twijfels. Liverpool beschikt met Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané al over een kwalitatief zeer sterke voorhoede, waardoor het moeilijk lijkt te worden voor de kersverse aankoop om een basisplaats te veroveren op Anfield.

”Hoe kunnen we hem op korte termijn in het team passen?”, vraagt Klopp zich af tijdens de persconferentie voorafgaand aan het uitduel van Liverpool met Leicester City op Tweede Kerstdag. ”Op de lange termijn gaat hij ons zeker helpen, daar bestaat geen twijfel over. Ik kijk uit naar onze samenwerking. Maar tussen nu en zijn eerste dag op Melwood (trainingscomplex van Liverpool, red.) zitten nog drie wedstrijden. Ik heb dus nog even de tijd om er goed over na te kunnen denken.”

Minamino: 'Ga bij Liverpool alles geven wat ik in me heb'

”De meeste dingen die we over Takumi weten bevallen ons uitermate goed”, vervolgt Klopp zijn betoog over de 24-jarige aanvaller uit Japan. ”Zijn kwaliteiten als voetballer staan buiten kijf. Zijn snelle manier van handelen in de kleine ruimte, zijn snelheid en zijn verlangen om de bal weer snel terug te veroveren. Hij is daarnaast gewend aan tegendruk geven, want de voetbalopvatting van Salzburg lijkt veel op die van ons. Het ziet er goed uit, maar we moeten wel nog afwachten hoe hij zich zal aanpassen aan zijn nieuwe omgeving.”

Minamino is dolgelukkig met zijn tussentijdse overgang richting Liverpool, zo liet hij na het wereldkundig maken van de transfer weten op de website van the Reds. ”Het was altijd mijn droom om speler van Liverpool te worden. Ik ben zielsgelukkig dat dat moment n is aangebroken.” Minamino, die namens Salzburg scoorde tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League, kon op 5 januari zijn debuut maken voor de Premier League-koploper. Liverpool staat die dag tegenover buurman Everton in de derde ronde van de FA Cup.