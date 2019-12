Kluivert wil voormalig werkgever beroven van toptalent

Amin Younes gaat Napoli mogelijk verlaten. De ex-Ajacied staat in de belangstelling van FC Köln, de huidige nummer vijftien van de Bundesliga. (Diverse Italiaanse media)

Manchester United overweegt in januari een bod uit te brengen op Kalidou Koulibaly. De verdediger stond al vaker in de belangstelling van de Premier League-club, maar Napoli hield een transfer tot dusver tegen. (Diverse Engelse media)

De aanvallende middenvelder heeft een aflopend contract in Parijs en weigerde reeds een voorstel.

De clubs staan in de rij voor Marko Pjaca. Bologna, Genoa, Sampdoria, Brescia en Hellas Verona azen op de Kroatische buitenspeler van Juventus. (Diverse Italiaanse media)

Simone Zaza kan Torino in januari verlaten. Bologna, Espanyol, Genoa en SPAL hebben de ex-aanvaller van Juventus en Valencai op het oog. (Diverse Italiaanse media)