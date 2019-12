Lasse Schöne trending met #LasseComeHome na Italiaanse berichtgeving

Lasse Schöne zou in januari mogen vertrekken bij Genoa. Volgens Nicoló Schira van La Gazzetta dello Sport is de Deense middenvelder in de etalage gezet. De club uit de Serie A strijdt tegen degradatie en om versterkingen binnen te halen moet er ruimte gemaakt worden in het budget. Schöne is een van de grootverdieners en zou daarom weg mogen. Ajax-fans zien de 33-jarige routinier volgende maand graag terugkeren naar Amsterdam.

Nadat dinsdagavond door Schira naar buiten werd gebracht dat Schöne weg zou mogen, werd #LasseComeHome in het leven geroepen. Supporters van Ajax gaven massaal gehoor en deelden de mooiste momenten van de middenvelder op Twitter. Het is niet bekend of de ex-Ajacied open staat voor een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. Afgelopen zomer vertrok hij omdat Erik ten Hag had aangegeven dat hij waarschijnlijk minder aan spelen toe zou komen omdat de concurrentie was toegenomen.

Het was voor Schöne een teken om verder te kijken, omdat hij nog een avontuur buiten Nederland aan wilde gaan. "Het is zeker niet zo dat ik niet voor mijn plek wilde vechten. Dat moet je altijd. Hoort erbij”, zei hij in Het Parool. “Maar ik ben de dertig al gepasseerd en dan ga je ook denken: als ik ooit nog een stap wil maken naar een andere competitie, een uitdaging wil aangaan, een avontuur wil beleven, dan moet dat nu gebeuren.”

Een vertrek van Schöne bij Genoa zou opvallend zijn. De aankoop van anderhalf miljoen euro is dit seizoen vaste basisspeler, al bleef hij afgelopen zaterdag tegen Internazionale negentig minuten op de bank. Genoa denkt aan een heuse schoonmaak, want ook verdediger Antonio Barreca en middenvelder Sinan Gümüs zouden weg mogen uit Noord-Italië. Daarnaast mag van een van beide aanvallers Andrea Favilli en Andrea Pinamonti een uitgaande transfer maken. Genoa wil vervolgens verdediger Bruno Amione (Atalanta) en spitsen Fabio Borini (AC Milan) en Michael Krmencík (Viktoria Plzen) aantrekken.