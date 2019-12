Voetbalwereld brengt massaal kerstgroet: Messi spant de kroon met outfit

De internationale voetbalwereld heeft massaal een kerstgroet gebracht. De grootste voetballers ter wereld wensen iedereen fijne dagen via sociale media.

¡Felices fiestas! Os deseo lo mejor en estas fechas y espero que paséis unos días estupendos con los vuestros. Happy holidays! I wish you all the best and hope you spend some great days with your loved ones. ????????????????????? pic.twitter.com/Eo4Pb7Uxz7 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 23, 2019

Schöne und besinnliche Weihnachten euch allen - genießt die Zeit mit Familie & Freunden ?? Merry Christmas to all of you - enjoy the time with family and friends! #MerryChristmas pic.twitter.com/ljyLqU4fos — Philipp Lahm (@philipplahm) December 24, 2019

MERRY CHRISTMAS TO ALL ??????? pic.twitter.com/oL5epNMNN1 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) December 24, 2019

Holding the key to the city ?? Loving our first Christmas in Rome with the family. From mine to yours wishing you the best holiday period ?? pic.twitter.com/kYOvRj7DxT — Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 24, 2019

?? | @StevenBergwijn verraste de voedselbank van Almere met een flinke donatie. “Voor mij is kerstmis een familiefeest waarvan iedereen moet kunnen genieten. De voedselbanken in Nederland doen geweldig werk en ik steun ze daarom graag.” pic.twitter.com/muhatWAEaW — PSV (@PSV) December 24, 2019

In Sweden we celebrate today. To all those who celebrate today or tomorrow, Merry Christmas ?? pic.twitter.com/sEr6vpf3xi — Freddie Ljungberg (@freddie) December 24, 2019

Feliz Navidad para todos. Ellos mis mejores regalos. ???? pic.twitter.com/j3g8qS3p0L — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) December 24, 2019

Felices Fiestas! ? Celebrating the holidays with friends & family. Be kind to others and grateful for the people around you. Best wishes to everyone and enjoy the holidays. ???? pic.twitter.com/4mhMqkgq9x — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 24, 2019

Merry Christmas everyone ???? pic.twitter.com/wvqFgBfI6A — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) December 24, 2019

Merry Christmas everyone from me and Saint. Hope you all have a great day tomorrow and see you Boxing Day ???? x MR pic.twitter.com/9lOmB5OzPs — Marcus Rashford (@MarcusRashford) December 24, 2019