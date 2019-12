Messi en Ronaldo ontvangen felicitaties van pronkende Mayweather

Het Amerikaanse Forbes heeft berekend welke sporters dit decennium het meeste geld hebben verdiend en in de top vijf zijn Lionel Messi en Cristiano Ronaldo terug te vinden. De twee voetballers moeten bokslegende Floyd Mayweather voor zich laten. Hij verdiende het meest van allemaal en daar is hij trots op, zo blijkt uit een bericht op sociale media.

Mayweather verdiende volgens Forbes van 2010 tot en met 2019 een bedrag dat in de richting van een miljard dollar gaat. De afgelopen tien jaar harkte hij omgerekend ruim 825 miljoen euro binnen. Hij verdiende het leeuwendeel van zijn inkomsten met grote gevechten tegen Manny Pacquiao in 2015 en Conor McGregor in 2017. Aan deze gevechten verdiende hij 450 miljoen euro. De uitslag van de top vijf plaatste Mayweather op Twitter, waarbij hij de overige sporters feliciteert.

Congratulations to every athlete on this list ! pic.twitter.com/FzqpE7sFxa — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) December 24, 2019

Ronaldo blijkt de op-één-na best verdienende atleet van de afgelopen tien jaar. De aanvaller van Juventus speelde bij Real Madrid en zijn huidige werkgever circa 722 miljoen euro bij elkaar. Ook inkomsten van buiten zijn contract bij Real en Juve, zoals sponsordeals, zijn hierin meegenomen. Messi is terug te vinden op de derde plaats met een bedrag van ongeveer 676 miljoen euro. De top vijf wordt gecompleteerd door LeBron James (613 miljoen euro) en Roger Federer (577 miljoen euro).