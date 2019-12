Arteta staat direct voor lastig besluit met oog op Olympische Spelen

Mikel Arteta, sinds vorige week manager van Arsenal, heeft een lastige knoop door te hakken met oog op de Olympische Spelen. Gabriel Martinelli is opgeroepen voor het Olympisch team van Brazilië dat volgende maand deelneemt aan het CONMEBOL pre-Olympisch kwalificatietoernooi in Colombia. Arsenal is niet verplicht om de Braziliaanse aanvaller te laten gaan.

De achttienjarige aanvaller werd afgelopen zomer door Arsenal overgenomen van Ituano. Hij maakt tot dusver een goede indruk bij the Gunners, waardoor hij in beeld is gekomen bij Brazilië Onder-23 dat komende zomer hoge ogen wil gooien op de Olympische Spelen in Tokio. Van 18 januari tot en met 9 februari staat het kwalificatietoernooi van de CONMEBOL op het programma, waarbij twee tickets te verdienen zijn voor de Spelen. Het toernooi valt buiten de kalender van wereldvoetbalbond FIFA, waardoor clubs niet verplicht zijn om hun spelers af te staan.

Arsenal kan zich de teleurstelling van zowel de Braziliaanse voetbalbond als Martinelli op de hals halen wanneer het besluit om hem niet vrij te geven, zo schrijft de Daily Mirror. Als Arteta groen licht geeft, is hij het talent kwijt voor de Premier League-wedstrijden tegen Chelsea, Burnley, Sheffield United en Newcastle United. Aston Villa kampt met eenzelfde probleem, daar Douglas Luiz is opgeroepen. De Braziliaanse bond gaat de komende dagen in onderhandeling met zowel Aston Villa als Arsenal.

Mocht Martinelli deelnemen aan het toernooi, dan zou hij een druk schema krijgen met zeven wedstrijden in drie weken tijd. Brazilië Onder-23 is ingedeeld in een poule met Paraguay, Bolivia, Uruguay en Peru. Wanneer de groepsfase wordt overleefd, volgen drie duels in de winnaarspoule. Martinelli zou in dat geval net op tijd terug zijn voor de dubbele confrontatie met Olympiacos in de Europa League. De jeugdinternational, de afgelopen drie competitieduels basisklant onder interim-trainer Freddie Ljungberg, was in dit toernooi van grote waarde voor Arsenal met drie doelpunten en drie assists in vijf duels.