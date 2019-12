Van Bommel kan Van Marwijk achterna met aanbod uit Eerste Divisie

Mark van Bommel zit werkloos thuis na zijn ontslag bij PSV, maar daar kan verandering in komen. Paul Penders, directeur van MVV Maastricht, laat bij het voetbaldiner van L1 weten dat de clubloze trainer van harte welkom is. Hij heeft een rol als technisch adviseur voor ogen voor de voormalig Oranje-international.

Van Bommel werd eerder deze maand ontslagen bij PSV vanwege de aanhoudende tegenvallende resultaten. Na de 3-1 nederlaag tegen Feyenoord in De Kuip besloot de Eindhovense clubleiding hem de laan uit te sturen. Penders heeft daarop de deur voor Van Bommel bij MVV wagenwijd open gezet. De trainer is al regelmatig bij de club te vinden, omdat zijn zoon Thomas bij MVV Onder-19 speelt. Van Bommel junior sluit ook al regelmatig aan bij het eerste elftal.

Bert van Marwijk, de schoonvader van Van Bommel, zit al officieel in de klankbordgroep van MVV. Deze groep buigt zich iedere zes weken over het technsiche beleid van de huidige nummer vijftien van de Eerste Divisie. "Mark is van harte welkom bij ons", aldus Penders. "Het zou uniek zijn in de voetballerij als drie generaties aan een club verbonden zijn: opa, schoonzoon en kleinzoon Thomas."