Vader van ‘Ajax-flop’: ‘In bepaalde wedstrijden totaal geen kans gekregen’

Razvan Marin heeft bij Ajax nog niet veel potten kunnen breken. De middenvelder kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen over van Standard Luik, maar werd door trainer Erik ten Hag al snel naar de bank verwezen. Petre Marin, de vader van Razvan, had meer verwacht van de transfer van zijn zoon. "Toen we voor Ajax kozen dachten we dat we stappen zouden zetten", zegt Marin senior tegen het Roemeense Digisport.

Marin is duidelijk niet blij met zijn reserverol. "Er moet verbetering in komen", aldus zijn vader. "Ik heb er pas nog met hem over gesproken. Hij kan niet om de drie weken een wedstrijd blijven spelen, hij moet wekelijks spelen. Hij krijgt zelfs berichten om terug te keren bij Standard. Als de trainer denkt dat Razvan beter ergens anders kan spelen, zullen we dat overwegen. Er is ook belangstelling uit een andere competitie, een zeer goed team, maar het liefst blijven we bij Ajax om daar kampioen te worden."

In het begin van het seizoen was Marin nog basisspeler Ajax, maar al snel verdween hij uit de basiself. Dat begreep de 23-jarige Roemeen niet. "Razvan heeft zelfs gevraagd of er een probleem was. Hij kreeg te horen dat dat er niet was. Misschien was het niet goed om hem direct in de basis te zetten. Het was niet makkelijk om om te gaan met zijn reserverol, maar hij moet verder gaan en wachten op een nieuwe kans."

De vader van de Ajacied lijkt kritisch op Ten Hag. "Het heeft me verbaasd dat hij niet veel speelt. Er waren bepaalde wedstrijden waarin hij totaal geen kans heeft gekregen. Zijn teamgenoten steunen hem en dat doet hem goed. We kijken uit naar volgend jaar. Ajax kocht hem voor de basis en toen hij uit de basis verdween begon het team te draaien en sindsdien is dat niet veranderd."