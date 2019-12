Renato Tapia reageert op belangstelling van ‘heel grote club’

Feyenoord gaat mogelijk toch nog een transferbedrag opstrijken voor Renato Tapia. Argentijnse media melden de belangstelling van Boca Juniors voor de 24-jarige verdediger annex middenvelder, die beschikt over een aflopend contract. De Peruviaan zelf is ook op de hoogte van die interesse.

"Ik heb gehoord over de interesse van Boca Juniors", zei Tapia dinsdag tegenover het Peruviaanse tv-kanaal América Deportes. De Zuid-Amerikaan keerde terug naar zijn thuisland om daar de feestdagen door te brengen. "Het is een heel grote club, maar ik heb een contract bij Feyenoord tot komende zomer. We zullen zien wat er gebeurt. De waarheid is dat ik me niet bezighoud met Boca Juniors."

Tapia werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een transfer. Spartak Moskou meldde zich en kwam tot een akkoord met Feyenoord, maar de ex-speler van FC Twente zag een overgang naar Rusland niet zitten. Dat leidde tot onbegrip bij technisch directeur Sjaak Troost, die zei 'zich niet in de maling te laten nemen door Tapia'. "Hij moet gewoon meewerken aan een transfer", aldus Troost in augustus.

Feyenoord maakte in 2016 2,4 miljoen euro over naar FC Twente voor de diensten van Tapia. De 53-voudig international wist in De Kuip nooit een basisplaats af te dwingen en werd vorig seizoen verhuurd aan Willem II. Deze jaargang zit Tapia onder Feyenoord-trainer Dick Advocaat doorgaans op de bank, al valt hij regelmatig in bij blessures en schorsingen.