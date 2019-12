João Félix verwondert zich: 'Wauw, ik kost nu 126 miljoen euro’

João Félix is ervan overtuigd dat hij gaat slagen bij Atlético Madrid. De aanvaller, die afgelopen zomer voor maar liefst 126 miljoen euro overkwam van Benfica, heeft in het Wanda Metropolitano nog niet volledig aan de verwachtingen kunnen voldoen. "Maar dat prijskaartje van 126 miljoen euro ervaar ik niet als een last", zegt João Félix tegenover A Bola.

"Toen ik tekende dacht ik wel: wauw, ik kost nu 126 miljoen euro", aldus de twintigjarige Portugees, de derde duurste voetballer aller tijden. Vorig seizoen maakte João Félix bij Benfica 20 treffers in 43 wedstrijden, bij Atlético staat de teller pas op 4 uit 18. Trainer Diego Simeone eist meer uithoudingsvermogen van de jongeling en heeft gezegd dat hij wil dat João Félix zich beter aanpast aan de speelstijl van de Madrilenen.

Het aanvallende talent heeft geen problemen met de openlijke kritiek. "Simeone zegt dat inderdaad, maar het zijn geen negatieve dingen over mij, het zijn dingen om te verbeteren. Dit is wat hij vindt. Hij wil dat ik eraan ga werken om 'meer benzine in de tank' te hebben, een beetje meer uithoudingsvermogen. Natuurlijk word ik elke dag beter. Als je elke dag hard werkt, dan groei je ook elke dag een beetje."

João Félix draagt zijn vorige club Benfica nog steeds een warm hart toe. De Portugese topclub staat bovenaan in de competitie, maar werd in de Champions League uitgeschakeld. "In de nationale league gaat alles goed", ziet João Félix. "De Champions League was echter niet zo goed, maar ze zijn wel door naar de Europa League. Ze zullen alles doen om dat toernooi te winnen, en daar hebben ze ook de capaciteiten voor."