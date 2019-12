La Gazzetta dello Sport heeft slecht nieuws voor Lasse Schöne

Het avontuur van Lasse Schöne bij Genoa loopt mogelijk uit op een deceptie. De 33-jarige middenvelder mag volgens La Gazzetta dello Sport na een half jaar alweer vertrekken bij de Italiaanse Serie A-club, die inmiddels onderaan in de competitie staat.

De journalist Nicoló Schira van de gerenommeerde sportkrant meldt dat Genoa er in de winterstop alles aan wil doen om versterkingen binnen te halen om op die manier degradatie naar de Serie B te ontlopen. Daarvoor moet echter wel ruimte worden gemaakt in het budget. Schöne staat daarom naar verluidt op de nominatie om te vertrekken.

Het bericht van de transferjournalist komt enigszins uit de lucht vallen, want Schöne speelt dit seizoen vrijwel alle wedstrijden in de basis bij Genoa. Afgelopen zaterdag bleef de vrije trappenspecialist tegen Internazionale (4-0 verlies) wel de hele wedstrijd op de bank. Schöne kwam in de zomer voor anderhalf miljoen euro over van Ajax en tekende bij Genoa tot medio 2021.

Genoa mikt op een heuse schoonmaak, want ook verdediger Antonio Barreca en middenvelder Sinan Gümüs zouden weg mogen uit Noord-Italië. Daarnaast mag van een van beide aanvallers Andrea Favilli en Andrea Pinamonti een uitgaande transfer maken. Genoa wil vervolgens verdediger Bruno Amione (Atalanta) en spitsen Fabio Borini (AC Milan) en Michael Krmencík (Viktoria Plzen) aantrekken.