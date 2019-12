Mahrez lijkt mond voorbij te praten en kondigt Manchester City-transfer aan

Het lijkt erop dat Fernandinho na dit seizoen gaat vertrekken bij Manchester City. Ploeggenoot Riyad Mahrez kondigt een zomerse transfer van de Braziliaanse middenvelder onbedoeld aan tijdens een quiz van Sky Sports.

De quizmaster vraagt aan Mahrez welke Manchester City-speler afgelopen zomer heeft aangekondigd dat dit zijn laatste seizoen voor the Citizens zou worden. "David (Silva, red.) en Fernandinho", zegt Mahrez overtuigd. Silva heeft inderdaad al naar buiten gebracht dat hij in juli vertrekt bij City, maar van Fernandinho is dat nog niet bekend. Ploeggenoot Benjamin Mendy reageert in de video veelzeggend op de uitspraak van Mahrez.

?? Riyad Mahrez appears to have indicated that Fernandinho will be leaving Manchester City at the end of this season.#MCFC pic.twitter.com/AqTzDPFjR2 — Man City Xtra (@City_Xtra) December 24, 2019

Geruchten over dat Fernandinho op weg is naar de uitgang in het Etihad Stadium gaan al wel langer, daar de controlerende middenvelder beschikt over een aflopend contract. De 34-jarige Zuid-Amerikaan is bezig aan zijn achtste seizoen in de Premier League en is al die tijd verzekerd geweest van een basisplaats bij City. Dit seizoen kiest manager Josep Guardiola er veelal voor om Fernandinho als centrumverdediger in te zetten.