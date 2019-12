Arsenal bevestigt komst van ‘getalenteerde’ Nederlandse coach

Manager Mikel Arteta voegt Albert Stuivenberg toe aan zijn staf bij Arsenal, zo bevestigen The Gunners. De 49-jarige Nederlander is ook werkzaam als assistent van bondscoach Ryan Giggs bij de nationale ploeg van Wales en blijft ook die functie tot na het EK vervullen.

De trainersstaf van Arsenal bestaat naast hoofdcoach Arteta uit de assistenten Stuivenberg, Freddie Ljungberg en Steve Round. "Ik ben blij dat ik deze groep van getalenteerde coaches bij me heb", aldus Arteta. "Ze brengen een goede mix van ervaring en frisse ideëen. Samen met de getalenteerde mensen die de club al heeft zullen zij de sleutel zijn tot nieuw succes."

Stuivenberg werkte een jaar in België, waarna hij in maart 2018 als assistent bij de nationale ploeg van Wales aan de slag ging. De formatie van bondscoach Giggs plaatste zich voor het EK en is momenteel al bezig met de voorbereiding op het toernooi, waardoor men het uitermate onwenselijk acht om Stuivenberg op dit moment kwijt te raken. Daarom is besloten dat de Nederlander een dubbelrol gaat vervullen.

Arteta werd afgelopen week bij Arsenal aangesteld als de definitieve opvolger van de ontslagen Unai Emery, nadat Freddie Ljungberg enkele weken als interim-manager had gefungeerd. De Spanjaard is momenteel bezig om zijn staf te formeren. Round, die eerder werkzaam was bij Manchester United en Everton, wordt de derde assistent, terwijl keeperstrainer Iñaki Caña Pavón wordt weggekaapt bij Brentford.

Ook Ljungberg zal een rol in de staf houden en Stuivenberg vormt voor Arteta het laatste puzzelstukje. Hij werkte als jeugdtrainer bij Feyenoord, RWDM en Al-Jazeera en was bondscoach bij Oranje Onder-17 en Jong Oranje, alvorens hij aan de zijde van Louis van Gaal als assistent aan de slag ging bij Manchester United. Na het vertrek van Van Gaal uit Engeland, vertrok Stuivenberg als hoofdtrainer naar KRC Genk.