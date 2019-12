Yassine (11): ‘Mijn ouders waren niet blij dat ik naar Hakim Ziyech rende’

De elfjarige Yassine Hussairy zal zich de afgelopen weken in een emotionele rollercoaster wanen. Het jongetje dat bij het Champions League-duel tussen Lille OSC en Ajax het veld bestormde en richting Hakim Ziyech liep, werd afgelopen zondag door laatstgenoemde uitgenodigd voor de Eredivisie-wedstrijd van de Amsterdammers tegen ADO Den Haag. "Het was een geweldige wedstrijd en de sfeer was fantastisch. Ziyech speelde erg goed", zegt Yassine tegenover Ajax Showtime.

Ziyech gaf na afloop van de wedstrijd tegen Lille zijn wedstrijdshirt aan iemand die zich voordeed als de vader van Yassine en zag het tricot vervolgens op eBay belanden. Daarna plaatste de spelmaker van Ajax een bericht op Instagram om alsnog met de elfjarige Yassine in contact te kunnen komen. Die oproep slaagde en een ontmoeting tussen Ziyech en het Franse jongetje volgde in een hotel in Amsterdam. "Nadat hij me had begroet, maakten we veel foto’s", zegt Yassine.

Het werd voor de tiener een dag om nooit meer te vergeten. "Uiteindelijk gaf hij mij een knuffel, een gesigneerd shirt en kaarten voor de wedstrijd van Ajax tegen ADO Den Haag. Na het einde van de wedstrijd deelden de spelers ballen uit aan de supporters. Toen Ziyech mij zag moest hij lachen, gaf hij mij een bal en zei: 'blijf hard werken!'"

Yassine vertelt dat hij zijn ouders niet van tevoren had ingelicht over zijn plannen om het veld te bestormen en op zoek te gaan naar Ziyech. Ze waren daar aanvankelijk ook niet blij mee. "Maar ze waren tegelijkertijd gelukkig en uiteindelijk juichten ze het allemaal alleen maar toe. Waarom ik het veld op rende? Er komen niet zo vaak grote clubs naar Lille. Toen vroeg ik mij af waarom ik niet van deze gelegenheid gebruik zou maken."