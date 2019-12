Dinsdag, 24 December 2019

Eerste Arsenal-aanwinst voor Arteta komt uit Madrid

Franck Kessié is voor een bedrag van dertig miljoen euro op te halen bij AC Milan. Wolverhampton Wanderers is een van de clubs die de Ivoriaanse middenvelder graag zouden willen binnenhalen. (Calciomercato)

Everton gaat in de winterse transferwindow op zoek naar een spits en heeft twee kandidaten in het vizier. Raúl Jiménez van Wolverhampton Wanderers en Danny Ings van Southampton worden gelinkt aan the Toffees. (talkSPORT)

Thomas Lemar wordt mogelijk de eerste aanwinst voor Mikel Arteta bij Arsenal. De aanvaller was anderhalf jaar geleden al in beeld bij de Londenaren, maar hij ging destijds van AS Monaco naar Atlético Madrid. (The Sun) De aanvaller was anderhalf jaar geleden al in beeld bij de Londenaren, maar hij ging destijds van AS Monaco naar Atlético Madrid.

Real Madrid verleent geen toestemming aan een winters vertrek van James Rodriguez. De clubleiding gaat ervan uit dat de Colombiaan in de tweede seizoenshelft vaker zal worden ingezet door Zinédine Zidane. (AS)

De wegen van Fiorentina en Pedro Santos gaan zeer waarschijnlijk, tijdelijk, scheiden. Benfica, Schalke 04, Sporting Braga en CSKA Moskou willen de aanvaller graag op huurbasis overnemen. (Corriere dello Sport)