‘Ik snap echt niet waarom ze dat doen, Tottenham heeft ook donkere spelers’

Willian begeeft zich bij Chelsea in de laatste fase van zijn contract en de middenvelder hoopt op voortzetting van de samenwerking met the Blues. De inmiddels 31-jarige Braziliaan, in 2018 een transfertarget van Barcelona, zou zelfs tot zijn veertigste actief willen blijven voor de Londense club. Willian praat met de clubleiding van Chelsea over een nieuw contract en heeft goede hoop op een succesvolle afloop. De routinier neemt het daarnaast openlijk op voor ploeggenoot Antonio Rüdiger, die zondag tegen Tottenham Hotspur racistisch werd bejegend door een gedeelte van de Spurs-aanhang na de rode kaart voor Heung-min Son.

”Iedereen weet dat in van deze club hou en heel graag voor Chelsea uitkom”, laat Willian weten aan Sky Sports. ”Als het mogelijk is, zou ik hier wel tot mijn veertigste willen blijven. Ik weet echter ook dat in voetbal niet altijd alles mogelijk is. Ik wil blijven omdat ik het hier naar mijn zin heb. Daar ga ik echter niet alleen over, daar heeft de club natuurlijk ook iets over te zeggen. Er zijn al gesprekken geweest. Ik kan alleen nu niet met zekerheid zeggen dat ik bij Chelsea blijf.”

Het incident omtrent Rüdiger zorgt voor verbazing bij Willian, die erop wijst dat Tottenham ook donkere spelers in de selectie heeft. ”Het is doodzonde en erg teleurstellend”, verzucht de middenvelder, die zondag de score opende namens Chelsea in de met 0-2 gewonnen Londense derby. ”Ik snap niet waarom mensen een dergelijk gedachtegoed erop nahouden. In hun elftal (Tottenham, red.) lopen namelijk ook donkere spelers rond. Ik snap daarom echt niet waarom ze tot zulke dingen in staat zijn. We moeten samen werken aan een oplossing voor dit probleem.”

”Het doet veel pijn”, gaat Willian verder. ”Ze hoeven zich niet op mij te richten, als een van mijn ploeggenoten het overkomt dan voel ik me ook slecht. Tijdens een wedstrijd moet je er als speler niet te veel aan denken, dat gaat ten koste van de concentratie. We doen wat we kunnen, onze aanvoerders melden incidenten bij de scheidsrechter, die dan vervolgens een beslissing moet nemen.” Willian wil de verantwoording echter niet alleen bij de scheidsrechters in de Premier League leggen. ”Ik hoop dat de betrokken instanties overgaan tot meer actie, dat is wat we graag willen zien.”