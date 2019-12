‘Feestbeest’ AC Milan slaat terug: ‘Moet ik dan in een hoekje gaan kniezen?’

AC Milan verloor zondag met 5-0 van Atalanta, maar de forse nederlaag leek Davide Calabria niet te deren. De verdediger annex middenvelder vierde nog dezelfde avond uitgebreid zijn 23ste verjaardag. Op video's die op de sociale media verschenen was een feestvierende Calabria te zien, tot woede van veel supporters van de Milanese grootmacht. De speler in kwestie komt via Instagram met uitgebreide excuses richting de aanhang van zijn club.

”Ik neem de volledige verantwoordelijkheid en biedt mijn excuses aan als er indirect mensen hierdoor zijn beledigd, maar dat was zeker niet mijn intentie”, zo schrijft Calabria in zijn post op Instagram. ”Het feestje was lang geleden al georganiseerd. Mijn verjaardag is op 6 december, maar ik heb besloten om het pas op 22 december te vieren, als de winterstop begint. Ook met het oog op de trainingen, omdat sommigen mijn professionaliteit in twijfel trekken.”

Calabria denkt dat de kritiek zo hevig is vanwege de 5-0 vernedering tegen Atalanta. Daarnaast maakt Milan een moeizaam seizoen door, getuige de elfde plaats in de Serie A. ”Ik ben net als iedereen een mens en ik weet zeker dat iedereen weleens even de stekker eruit wil trekken om plezier te maken met vrienden en familie, om zo even het humeur te verbeteren. Ik had plezier omdat het mijn verjaardag was. Daarnaast komt het zelden voor dat ik al mijn kennissen op hetzelfde moment tref.”

”Had ik dan in een hoekje moeten gaan zitten kniezen?”, vraagt Calabria zichzelf hardop af. ”Ik denk niet dat het goed is om dat te doen, dat weet iedereen die in de voetballerij werkzaam is. Op de video is een hoop vrolijkheid te zien, maar niemand van de buitenwereld weet hoe het echt is om met zon grote club door een crisis te gaan. Laten we daarom vooral redelijk en empatisch blijven. Tot slot wil ik benadrukken dat er geen grotere Milanista is dan ik, want daarover zijn ook twijfels geuit. Ik maak al jaren deel uit van deze familie en ik denk niet dat een dergelijke verbondenheid elders te vinden is.”