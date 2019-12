Sarri kreeg wind van voren bij Chelsea: ‘Wat wil je doen, mij passeren?’

Rob Green stond afgelopen afgelopen seizoen onder contract bij Chelsea, maar speelde geen minuut voor the Blues. De doelman, die afgelopen zomer een punt achter zijn loopbaan zette, had geen geweldige band met manager Maurizio Sarri, die net als Green slechts een jaar in Londen verbleef. De voormalige sluitpost ging in de kleedkamer zelfs de confrontatie aan met de in zijn ogen behoudende Italiaanse coach.

”Ik zei tegen hem: ‘Je hebt geen plan-B, je bent een reactionaire manager”, aldus Green in een interview met The Athletic. De gewezen doelman sprak naar eigen zeggen namens de gehele spelersgroep. ”De spelers geven veel om deze club, maar zijn bang om jou van repliek te dienen, zoals ik nu doe. Het maakt mij echter helemaal niets uit. Wat wil je doen dan, mij passeren?” Green moest Kepa en Willy Caballero voor zich dulden en kreeg daardoor geen speeltijd van Sarri.

”Ik heb vijftien minuten lang gesproken”, vervolgt Green zijn terugblik op het opmerkelijke voorval in de kleedkamer van de Europa League-winnaar. ”Veel spelers zeiden na afloop dat ze blij waren dat ik mijn mond had open gedaan tegen Sarri. 'Je hebt gezegd wat ik ook wilde zeggen, maar wat niet lukte'. Als ze dat trouwens wel hadden gedaan, dan was dat zeker van invloed geweest op hun plaats in het elftal of zelfs op hun toekomst bij Chelsea.”

De trainingsmethoden van Sarri konden Green ook niet bekoren. ”De trainingen waren allemaal erg gedisciplineerd. Ik herinner me dat ik het er vaak met Olivier Giroud over had hoevaak de trainingen precies hetzelfde waren. We kwamen tot de gezamenlijke conclusie dat er over het hele jaar slechts achttien dagen waren waarop niet hetzelfde werd gedaan tijdens de trainingen.” Sarri bezorgde Chelsea evenwel de Europa League en een ticket voor de Champions League. Kort daarop vertrok de ervaren oefenmeester richting Juventus.