Valverde plaatst kleine aantekening op Kerstrapport De Jong bij Barcelona

Barcelona is als koploper in LaLiga aan de winterstop begonnen. Daarnaast maakt de Catalaanse grootmacht nog steeds kans op de eerste eindzege in de Champions League sinds 2015. Napoli is in de achtste finale de opponent van het elftal van trainer Ernesto Valverde. Laatstgenoemde maakt een tussenbalans op, met onder meer aandacht voor Frenkie de Jong. De zomeraankoop uit Nederland presteert naar behoren, maar er is volgens Valverde ook ruimte voor verbetering.

”Hij maakt ontzettend veel meters en speelt ontzettend goed”, stelt Valverde in een uitgebreid interview op de clubsite van Barcelona. De keuzeheer van de Spaanse koploper plaatst echter ook een kanttekening bij het spel van De Jong, die een vaste plaats heeft verworven op het middenveld van de Catalanen. ”Frenkie kan echter nog meer geven, zeker in het strafschopgebied van de tegenstander.” De Jong deed in alle achttien competitieduels tot dusver mee, zestien keer als basisspeler.

Valverde: 'Griezmann begint steeds beter te spelen'

Ook Antoine Griezmann, afgelopen zomer voor 120 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid, wordt onder een vergrootglas gelegd door Valverde. ”Hij is niet alleen een afmaker, maar ook een harde werker. Antoine weet wanneer hij moet terugzakken naar het middenveld en ook wanneer de vleugelverdediger hulp nodig heeft. We zijn daarom heel blij met zijn aanwezigheid.” Griezmann staat op 8 doelpunten en 4 assists in 23 optredens in het shirt van Barcelona, al zijn er in de Spaanse media nog steeds twijfels over zijn slagingskansen in het Camp Nou.

Valverde is verder ook zeer tevreden over Lionel Messi, die in zijn ogen perfectie benadert. Daarnaast krijgt Luis Suárez complimenten voor zijn killerinstinct voor het doel van de tegenstander. De Barcelona-trainer weet echter dat Messi en Suárez niet het eeuwige voetballeven hebben en is daarom gelukkig met de doorbraak van onder meer Carlés Perez en Ansu Fati. ”Hun doorbraak is geweldig nieuws voor de club. Dat zijn niet alleen spelers voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.”