Napoli legt 25 miljoen euro neer voor ex-Ajacied

(The Times)

Atlético Madrid ondervindt concurrentie in de strijd om Nemanja Matic. Twee niet nader genoemde Premier League-clubs willen de middenvelder ook overnemen van Manchester United. (The Times)

(AS)

Olympique Lyon ziet Ezequiel Garay als vervanger van de in ongenade gevallen Marcelo. Valencia wil de verdediger, wiens contract na dit seizoen afloopt, echter een nieuwe verbintenis aanbieden. (AS)

De voormalige middenvelder van Ajax heeft een afkoopclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract staan.