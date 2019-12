‘Raiola bezorgt Haaland droomtransfer met salaris van 3,5 miljoen euro’

Juventus neemt Erling Braut Haaland in de volgende transferperiode over van Red Bull Salzburg, zo weten Tuttosport en Corriere dello Sport dinsdag te melden. Naar verluidt betaalt de Italiaanse grootmacht dertig miljoen euro voor de negentienjarige aanvaller, die een vijfjarig contract tekent in Turijn. Haaland, met zaakwaarnemer Mino Raiola aan zijn zijde, gaat volgens bovengenoemde Italiaanse kranten een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro opstrijken.

Juventus troeft in de strijd om Haaland onder meer competitiegenoot AC Milan af. De aanvaller, die in de groepsfase van de Champions League tot het fraaie aantal van acht doelpunten kwam, is al enige tijd onderwerp van discussie. De topschutter van Salzburg werd recentelijk ook in verband gebracht met onder meer Liverpool, Manchester United en Bayern München. Haaland bracht onlangs een bezoek aan zowel RB Leipzig als Borussia Dortmund, maar Juventus lijkt nu dus zijn nieuwe werkgever te worden. Door een speciale clausule in het tot medio 2023 lopende contract kan Haaland Salzburg voor het relatief lage bedrag van dertig miljoen euro verlaten.

De race om Haaland: wat is de beste club voor het Noorse toptalent?

Oliver Mintzlaff, algemeen directeur van Leipzig, had graag gezien dat Haaland naar de zusterclub in Duitsland was gekomen. Er is ook daadwerkelijk gesprokken met de Noorse sensatie. ”Er hebben inderdaad gesprekken plaatsgevonden”, beaamt de bestuurder in gesprek met Sport1. ”We hebben ook veel interesse in hem, dat is absoluut waar. Maar het is niet gemakkelijk. Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund en een aantal andere clubs zijn ook in de race.”

”Ik probeer me alleen maar te focussen op mijn spel”, liet Haaland onlangs weten in een interview met Kronen Zeitung. “Natuurlijk zijn er veel geruchten, maar uiteindelijk gaat het om voetbal. Dus daar probeer ik me op te richten. Ik probeer te genieten van datgene waar ik het meest van hou in mijn werk en leven.” Haaland wil Salzburg niet ten koste van alles verlaten. ”Voor mij is Salzburg op dit moment de perfecte plek. Ik heb hier alles waardoor ik me kan focussen op wat belangrijk is: mijn ontwikkeling en het spelen van voetbal. Dat is voor mij de sleutel.”