‘Als zelfs Cristiano Ronaldo het moeilijk vindt, moet het wel érg moeilijk zijn’

Romelu Lukaku heeft aan The New York Times uitgelegd waarom hij Manchester United afgelopen zomer inruilde voor een avontuur bij Internazionale. De Belgische aanvaller geeft aan dat hij, net als zijn boezemvriend Paul Pogba, te kritisch werd benaderd in Engeland en mede daardoor had besloten the Red Devils te verlaten.

Lukaku nam Pogba in de voorbereiding in Australië even apart. "Ik vertelde hem dat ik er klaar mee was", aldus de spits, die meteen tegenwind voelde. "Vanaf het begin bij United was het altijd: ja, maar... Ik scoorde tegen Real Madrid in de Europese Super Cup, maar ik miste een kans en dan was het meteen: Ja, maar hij miste die andere."

"Ik scoorde tegen West Ham United in mijn eerste Premier League-wedstrijd. Weer: Ja, maar... Vanaf dat moment vroeg ik mij af hoe dit verder zou gaan. Het leek alsof één jaar bij United de acht jaren ervoor hadden weggevaagd. Ik en Pogba werden aangesproken op de neergang van United. In maart had ik er genoeg van. Ik wou elders opnieuw van nul beginnen en mijn reputatie opnieuw opbouwen."

Lukaku koos voor een dienstverband bij Internazionale en weet vaak te scoren in Italië. Voor de wedstrijd tegen Juventus kwam Cristiano Ronaldo naar Lukaku toe om over zijn moyenne te praten. "Hij vertelde mij dat de Serie A in verdedigend opzicht de sterkste competitie ter wereld is. Dat hij overal doelpunten had gemaakt, maar dat het nergens moeilijker was dan in Italië. En als zelfs Cristiano Ronaldo het moeilijk vindt, dan moet het wel érg moeilijk zijn", besluit Lukaku.