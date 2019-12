‘Moeilijk om prijzen te winnen met aanwezigheid van reuzen als Ajax en PSV’

Het verblijf van Vyacheslav Karavaev bij Vitesse bleef beperkt tot anderhalf jaar. De rechtsback maakte op de slotdag van de afgelopen transferperiode de overstap naar Zenit Sint-Petersburg. Vitesse hield acht miljoen euro over aan de transfer, een recordbedrag voor een verdediger. Karavaev kijkt enkele maanden later terug op zijn Nederlandse periode en de samenwerking met trainer Leonid Slutsky, inmiddels ook niet meer werkzaam in Arnhem.

Karavaev werd al enkele maanden in verband gebracht met Zenit, dat pas op het laatste moment tot een deal wist te komen met Vitese. ”In Arnhem was er een journalist die na elke training vroeg hoe het nou zat met Zenit”, vertelt de vleugelverdediger aan het Russische medium Championat. ”Alsof hij wilde dat ik weg zou gaan. Er gingen veel geruchten, dus je denkt dat er wel een kern van waarheid inzit. Ik heb een goede relatie met mijn zaakwaarnemer, dus als er iets zou spelen, dan zou hij mij dat wel vertellen. Twee of drie dagen voor de overgang naar Zenit informeerde hij mij over de interesse.”

De rechtsback legt uit waarom hij uiteindelijk overstag ging en bij Zenit een meerjarig contract tekende. ”Deze club speelt op een hoger niveau dan Vitesse, dat is duidelijk”, deelt Karavaev complimenten uit aan zijn huidige werkgever. ”Zenit speelt in de Champions League en doet mee om het kampioenschap. Vitesse is geen topclub in Nederland. Het is heel moeilijk om prijzen te veroveren met de aanwezigheid van reuzen als Ajax en PSV.”

Karavaev werkte slechts een jaar samen met Slutsky, maar heeft desondanks goede herinneringen aan zijn landgenoot. De Zenit-speler snapt ook wel waarom de Russische oefenmeester in Nederland zo populair was bij pers en publiek. ”In Nederland zijn mensen aardig en maken ze grapjes, daar houdt hij van. Zo is hij als persoon. Tijdens wedstrijden is hij serieus en gefocust, maar buiten het veld ontstaat er een heel andere Slutsky.”

Slutsky stapte onlangs na vijf opeenvolgende nederlagen op bij Vitesse, tot teleurstelling van Karavaev. ”Vorig jaar werden we vijfde en ook dit jaar ging het lange tijd goed. Je kunt daarom niet zeggen dat Vitesse enorm is weggezakt. Slutsky heeft alleen zelf aangegeven dat hij het tij niet meer kon keren na een serie nederlagen, waarna hij op een fatsoenlijke manier is vertrokken. Het is echter moeilijk om vanaf de zijkant een duidelijk oordeel te vellen.” Vitesse won na het vertrek van Slutsky van FC Twente (0-3) en VVV-Venlo (3-0) en speelde met 0-0 gelijk tegen Feyenoord. De Arnhemmers zijn hierdoor gestegen naar de zesde plaats in de Eredivisie.