Schöne was woest na topavond: ‘Dat was een heel dun muurtje, zo frustrerend’

Lasse Schöne beleefde een memorabel seizoen met Ajax in de Champions League. De Deen, die afgelopen zomer verkaste naar Genoa, bereikte met de Amsterdammers de halve finale van het miljardenbal, waarin Tottenham Hotspur in extremis doorstootte naar de eindstrijd. De return van de achtste finale tegen Real Madrid in het Santiago Bernabéu (1-4) was een van de vele hoogtepunten bij Ajax, erkent Schöne.

In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt de routinier nog een keer terug op de galavoorstelling in Madrid, waarin Schöne met een prachtige vrije trap de 1-4 voor zijn rekening nam. Het voelde voor de middenvelder alsof hij in Madrid in een put speelde. "Het is zo groot, zo steil, al die ringen. Je ziet de hemel amper. Geweldige voetbaltempel. Real Madrid is de absolute top, maar dat zorgt bij mij misschien juist wel voor meer ontspanning. Ik weet dat ik op mijn best ben als de weerstand hoog is. Als het er echt op aankomt. Dat geeft rust en vertrouwen."

Bekijk hier de afscheidsvideo van Ajax voor Lasse Schöne

De middenvelder memoreert dat Ajax zich sterker voelde dan Real en genoot van alle spelers van Ajax, onder wie Hakim Ziyech. "We hadden een mooie klik, eigenlijk vanaf het eerste moment was er veel wederzijds respect. Ik heb een zwak voor hem. Hij was altijd als eerste op de club. We zaten ook naast elkaar in de kleedkamer op De Toekomst. Dan heb je automatisch veel contact. Hakim is puur, een echte liefhebber en ook voor de sfeer heel belangrijk. Een topspeler en een fijn mens."

Twintig minuten voor tijd mocht Ajax een vrije trap nemen vanaf de zijkant. Schöne en Ziyech stonden samen bij de bal. "Ik zei tegen Hakim: 'Ik neem hem.' Wij kwamen daar samen altijd snel uit. Vanaf dat moment laten we elkaar altijd met rust. De nemer moet in zijn concentratie komen, want een vrije trap moet perfect zijn." De Deen voelde dat hij de bal goed had geraakt. "Dat de bal vervolgens zo over Courtois in de verre hoek valt, is geweldig. Ik ga natuurlijk niet zeggen: zo had ik hem vooraf precies bedoeld. Je neemt hem zo dat hij er in één keer in kan vliegen, maar onderweg ook aangeraakt kan worden."

Na afloop wilde Schöne flink meefeesten, maar de veteraan moest naar de dopingcontrole. "Het kamertje van de dopingcontrole zat tegen onze kleedkamer aan, met een heel dun muurtje. Dat was zo frustrerend. Ik was woedend. Op de bank was ik nog als een idioot water gaan drinken. Zinloos, ik kon gewoon niet plassen. Ik werd boos op die mensen, maar dat sloeg nergens op. Zij volgen gewoon het protocol. Ik heb ook mijn excuses aangeboden. Na een uur kon ik eindelijk plassen. Daarna kwam ik in een lege kleedkamer. Stond ik daar alleen onder de douche. Ben daarna naar de spelersbus gesprint, waar ik onderdeel werd van de euforie. Terug in het hotel hebben we het goed gevierd."