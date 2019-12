Frenkie de Jong zag Barça ‘niet zitten’: ‘Het zou Manchester of Parijs worden'

Frenkie de Jong verruilde Ajax afgelopen zomer voor een dienstverband bij Barcelona. Het zag er lang naar uit dat de middenvelder zijn carrière zou vervolgen in ‘Parijs of Manchester’, zo vertelt vader John in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Jong was ervan overtuigd dat Barcelona hem niet nodig had en dat hij daardoor op de reservebank zou belanden.

“Frenkie zou een beslissing gaan nemen. Het zou Manchester of Parijs worden. Maar hij was er nog niet uit. Hij zag Barcelona niet zitten, omdat hij de indruk had dat ze hem niet echt nodig hadden. En dat hij dan op de bank terecht zou komen”, vertelt De Jong senior. Een charmeoffensief van Barcelona in januari deed de middenvelder alsnog besluiten om voor een overstap naar de Spaanse topclub te kiezen.

John de Jong roept een vakantie in Barcelona in herinnering. “Liepen we die zomer hier bij het stadion en ik vroeg het Frenkie: wat als je hier echt eens zou spelen?' Je moest zijn gezicht eens zien. Maar dat was nog echt niet voor te stellen toen”, zegt hij. Zijn zoon wordt steeds populairder in Barcelona, zo merkt De Jong senior. “Sinds het seizoen is begonnen, zie ik hier steeds meer mensen met een shirtje van Frenkie lopen. Eigenlijk is dat niet te bevatten.”

De Jong speelde in de eerste seizoenshelft 24 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor een doelpunt en twee assists. “'Natuurlijk weet je hoeveel kwaliteit hij als voetballer heeft, maar je moet altijd afwachten bij een nieuwe club. Voor de voorbereiding begon, had de trainer bijvoorbeeld niet één keer met hem gesproken. Nooit.”