Wesley Sneijder doet ‘belediging’ aan adres van Ajax af als ‘onzin’

Wesley Sneijder maakt dinsdagochtend in De Telegraaf bekend dat hij op 3 juni met een zogenaamde testimonial op grootse wijze afscheid zal nemen als profvoetballer. Diverse grote namen uit binnen- en buitenland zullen zich in Utrecht melden voor de afscheidswedstrijd van de 35-jarige oud-middenvelder. Sneijder legt uit dat zijn keuze voor Stadion Galgenwaard ook een praktische kant heeft.

Voor sommigen geldt de keuze van Sneijder voor Stadion Galgenwaard als opvallend, daar hij nooit voor FC Utrecht speelde. Door een enkeling werd de keuze gezien als een ‘belediging’ voor Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep en doorbrak in het profvoetbal. “Maar dat is echt onzin”, laat Sneijder op duidelijke wijze weten in gesprek met De Telegraaf. De 134-voudig Oranje-international heeft een skybox in Stadion Galgenwaard en werd in Utrecht geboren.

“Ajax heeft een plek in mijn hart en Utrecht ook. Kijk hoeveel spelers er met een Ajax-verleden meedoen aan de wedstrijd. Daar ben ik trots op. Zoals ik het ook prachtig vind dat er zoveel sterren naar Utrecht komen. Elke voetballiefhebber is van harte welkom”, legt hij uit. “Ik ben in Utrecht geboren en mijn liefde voor de stad is groot. Een groter stadion vol krijgen, is mogelijk moeilijk omdat ik al weer even ben gestopt.”

Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, André Ooijer, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Fabio Cannavaro, Jari Litmanen, Selçuk Inan en Burak Yilmaz zullen van de partij zijn bij het afscheid van Sneijder. José Mourinho en Bert van Marwijk fungeren die dag als trainers, terwijl er tevens ‘topartiesten’ acte de présence’ zullen geven.