‘Ajax had aan het begin van het seizoen de concurrentie leeg moeten kopen’

Sjaak Swart vindt dat Ajax de transfermarkt op moet gaan en een sterke centrumverdediger in huis moet halen, zo laat hij weten in onderstaande video van DAZN. De oud-voetballer hoopt op de komst van een 'type-Davinson Sánchez'. Swart laat verder weten ervan te balen dat spelers als Steven Bergwijn en Donyell Malen, die in de jeugd van Ajax speelden, nu bij PSV rondlopen.