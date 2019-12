‘Hij doet het goed bij Ajax en ik vind het heel leuk hoe hij zich ontwikkelt'

Derrick Luckassen wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan het Belgische Anderlecht. De vorige jaargang bracht de 24-jarige verdediger annex middenvelder door bij Hertha BSC, waar hij slechts vier wedstrijden speelde. Luckassen zegt het in gesprek met De Telegraaf naar zijn zin te hebben in België, ondanks dat Anderlecht geen al te beste eerste seizoenshelft achter de rug heeft.

“Nu ben ik weer helemaal fit en van veel spelen word je beter als speler. Ik sta nu wel op een andere positie. Bij Anderlecht speel ik niet op het middenveld of centraal achterin maar als rechtsback. Dat is niet mijn eigen positie, maar het gaat heel goed. Ik moet op deze positie heel veel lopen, maar het bevalt me wel. Hier kan ik goed mijn energie kwijt”, geeft Luckassen te kennen. Hij speelde dit seizoen tot dusver vijftien officiële wedstrijden voor Anderlecht, momenteel de nummer tien van de Jupiler Pro League.

Luckassen speelt in Brussel samen met Vincent Kompany. “Het is natuurlijk heel leuk om met zo’n grootheid op het veld te staan. Daar geniet ik van. Kompany coacht veel, is constant aanwijzingen aan het geven. Daar luister ik graag naar. Van hem kan ik alleen maar leren”, zegt de verdediger annex middenvelder. Op tweede kerstdag neemt Luckassen het met Anderlecht op tegen Antwerp, waardoor er een dag eerder nog getraind wordt en zijn familie richting Brussel komt. “Dat is helemaal nieuw voor mij. Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt, maar het hoort er hier bij.”

Met Kevin Luckassen (momenteel clubloos), Brian Brobbey (Ajax) en Samuel Brobbey (Almere City) heeft Luckassen drie voetballende broers, die hij op de voet volgt. “Ik probeer zoveel mogelijk van zijn wedstrijden te kijken en we hebben elke dag contact met elkaar. We hebben ook een familie-app, zodat we goed van alles op de hoogte blijven. We zijn een heel hechte familie. Brian doet het ontzettend goed bij Ajax en ik vind het heel leuk om te zien hoe hij zich ontwikkelt.”