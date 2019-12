‘Ajax scout potentiële opvolger Onana al maanden intensief en is overtuigd’

Ajax houdt rekening met een zomers vertrek van André Onana en is daarom achter de schermen druk bezig met de komst van een nieuwe keeper. Volgens Het Laatste Nieuws is Anderlecht-keeper Hendrik van Crombrugge in beeld bij de Amsterdammers. Ajax zou de 26-jarige sluitpost al maanden intensief scouten en de club is naar verluidt overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten.

Van Crombrugge was in 2017 al in beeld bij Ajax. Hij kon destijds tweede keeper worden in de Johan Cruijff ArenA, maar de Belg bedankte toen voor de eer. Ajax zou hem nu wel als eerste keeper zien en daar lijkt Van Crombrugge wel oren naar te hebben. De doelman, die ook belangstelling geniet van clubs uit de Ligue 1, is bezig aan zijn eerste seizoen bij Anderlecht nadat hij afgelopen zomer voor ruim twee miljoen euro werd overgenomen van KAS Eupen. De 26-jarige Van Crombrugge is dit seizoen eerste keeper bij Anderlecht en kwam in alle competities tot 22 wedstrijden.

De keeper, die nog niet speelde voor de nationale ploeg van België, voelt zich goed bij Anderlecht en heeft een contract tot medio 2023. Toch lijkt hij niet nog een keer nee te zullen zeggen wanneer Ajax op de stoep staat. Een winterse overstap is volgens de Belgische krant ‘absoluut onbespreekbaar’, zo liet sportief directeur Michael Verscheuren reeds weten aan de belangenbehartigers van Van Crombrugge. Hij benadrukt bovendien zelf dat hij niet naar Anderlecht is gekomen om in januari al te vertrekken.

Onana weigerde afgelopen zomer een vertrek uit Amsterdam. De Kameroense sluitpost stond naar eigen zeggen in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. De Telegraaf meldde eerder dit seizoen al dat Paris Saint-Germain, Manchester United en Tottenham Hotspur zich gemeld bij Albert Botines, zaakwaarnemer van de 23-jarige doelman van Ajax. De clubs willen Onana komende zomer overnemen.