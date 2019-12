Wesley Sneijder krijgt groots afscheid in De Galgenwaard

Wesley Sneijder krijgt op woensdag 3 juni een zogenaamde testimonial in De Galgenwaard. De 35-jarige oud-middenvelder, die afgelopen jaar een punt achter zijn loopbaan zette, onthult in gesprek met De Telegraaf dat grote namen uit binnen- en buitenland acte de présence zullen geven in Utrecht. “Het wordt een wedstrijd tussen een Oranje-sterrenelftal en een team van de spelers met wie ik in Nederland, Spanje, Italië en Turkije heb samengespeeld”, zo laat Sneijder weten.

De namen van Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, André Ooijer, Mark van Bommel en Giovanni van Bronckhorst staan reeds op het lijstje van zijn management Players United. Ook Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Fabio Cannavaro, Jari Litmanen, Selçuk Inan en Burak Yilmaz zullen van de partij zijn.

Bert van Marwijk en José Mourinho fungeren tijdens de testimonial van Sneijder als trainers. Sneijder spreekt van een ‘bijzondere band’ met Van Marwijk en noemt Mourinho ‘de beste coach ter wereld’. “Hij vindt het leuk om oude bekenden te zien. We hebben nog steeds de Inter-appgroep uit 2010 en spreken elkaar veel”, legt hij uit. “Ik heb even afstand genomen van het sporten, maar ga in het nieuwe jaar vol in training voor mijn afscheidswedstrijd. Ik wil topfit aan de aftrap staan. Dat moet ook wel, want José is veeleisend en zet me anders gewoon op de bank.”

“Tijdens je carrière rijd je met 120 kilometer per uur door een tunnel, ben je volledig gefocust. Nu pas merk ik wat mijn ploeggenoten en ik in Oranje en bij mijn clubs hebben losgemaakt. Ik word nog steeds door veel fans van Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray aangesproken. En dat veel voormalige medespelers geen seconde hoefden na te denken en onmiddellijk hun komst toezegden, doet me ook goed”, vertelt Sneijder. Er zullen tijdens zijn testimonial tevens ‘topartiesten’ aanwezig zijn.