BILD onthult details en gigantische bonus voor Raiola in Haaland-deal

Er wordt de laatste weken veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Erling Braut Haaland. De negentienjarige spits van Red Bull Salzburg wordt gelinkt aan zo’n beetje de gehele Europese top, maar Borussia Dortmund, Manchester United, RB Leipzig en Juventus zouden op dit moment de beste papieren hebben. BILD onthult maandagavond de financiële details van de naderende transfer van Haaland.

Het contract van Haaland bij Red Bull Salzburg loopt nog tot medio 2023, maar het is zeer aannemelijk dat de jonge Noor de regerend kampioen van Oostenrijk spoedig gaat verlaten. In een eerder stadium werd er gesproken over een afkoopclausule van dertig miljoen euro, maar BILD schrijft dat Haaland voor een nog lager bedrag op te halen is in Salzburg. De ontspanningsclausule in zijn contract bij Red Bull Salzburg bedraagt 22 miljoen, al dient er bij de transfer ook een forse bonus betaald te worden aan zaakwaarnemer Mino Raiola.

Raiola wenst een bedrag van vijftien miljoen te ontvangen van de club die met Haaland aan de haal gaat. De tweevoudig Noors international wil bij zijn nieuwe club graag een vierjarig contract, met een jaarsalaris van twee miljoen. Bovenop dit contract van totaal acht miljoen moet er nog een tekenbonus van acht miljoen uitgekeerd worden aan Haaland. Volgens berichten uit Engeland maken die financiële eisen Manchester United tot topfavoriet, daar the Red Devils zelfs bereid zouden zijn om een weeksalaris van 225.000 euro te bieden.

Haaland, die in de eerste seizoenshelft namens Red Bull Salzburg goed was voor 28 doelpunten in 22 officiële wedstrijden, heeft al een gesprek met RB Leipzig achter de rug, zo onthulde algemeen directeur Oliver Mintzlaff tegenover Sport1. “Ja, we hebben met hem gesproken. We zijn geïnteresseerd in deze speler, buitengewoon geïnteresseerd. Het zal voor ons niet gemakkelijk zijn. Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund en een aantal andere clubs zijn ook geïnteresseerd.”