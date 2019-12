Kritiek op 'misperen' van Ajax : ‘Bij Gravenberch zie je wel iets speciaals'

Ajax trad zondag in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (6-1 overwinning) aan met een uitermate jong elftal. Trainer Erik ten Hag ruimde basisplaatsen in voor Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Lassina Troaré. Het betekende dat Edson Álvarez en Razvan Marin op de reservebank begonnen en Kees Kwakman noemt de aankopen van Ajax in Voetbalpraat van FOX Sports ‘misperen’.

“Het komt natuurlijk voort uit het feit dat er best wel wat aankopen niet renderen. Tenminste, in ieder geval Razvan Marin en Edson Álvarez, die voor een positie op het middenveld gehaald zijn, renderen niet”, zegt Kwakman. Marin kwam tegen ADO als invaller binnen de lijnen, maar maakte geen overtuigende indruk op de analist. “We zien allemaal dat Álvarez geen middenvelder is. Marin viel gister in en dan straalt hij ook niet iets uit waarvan ik denk: ja!”

“Helemaal in het begin heb ik hem kort zien voetballen en zag ik momenten dat hij toch wat heeft. Maar dat wordt steeds minder, misschien doordat hij angst heeft of minder speeltijd krijgt”, haakt Vincent Schildkamp in. “Niet om die jongen nu al af te schrijven, maar ik zie niet iets specifieks. Bij Gravenberch zie je wel meteen iets speciaals”, reageert Kwakman. Leo Driessen stelt dat Ajax met een ‘delicaat evenwicht’ te maken heeft.

“Je hebt veel centjes en altijd een hele goede jeugd”, constateert Driessen. Kwakman wijst naar het bedrag dat Álvarez en Marin Ajax hebben gekost. “Ze moeten niet teveel van dit soort misperen hebben, want uiteindelijk kost het toch vijftien en twaalf miljoen. Dan zou ik toch niemand kopen, in plaats van twee voor dit geld die niet renderen. Ik weet wel dat het achteraf is.”