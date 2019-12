Gesprekken met Andrès Iniesta bevestigd: ‘Mensen zullen het nooit vergeten’

Andrès Iniesta is in gesprek met het Argentijnse Estudiantes over een overgang, zo bevestigt voorzitter Juan Sebastián Verón tegenover La Oral Deportiva. Volgens de preses is van onderhandelingen met de 35-jarige ex-middenvelder van Barcelona, momenteel actief voor het Japanse Vissel Kobe, echter geen sprake.

"Je kunt het geen onderhandelingen noemen, maar er zijn wel gesprekken, ja", zo geeft Verón te kennen. De oud-middenvelder van onder meer Manchester United en Internazionale zou Iniesta maar wat graag naar Argentinië halen. "Dat we alleen al gesprekken voeren met Iniesta is iets dat mensen hier niet snel zullen vergeten, ongeacht of het uiteindelijk rond komt."

Verón heeft de hulp van zijn landgenoot en vriend Javier Mascherano ingeschakeld om de komst van Iniesta te realiseren. Mascherano speelde acht seizoenen samen met de Spanjaard bij Barcelona en kan mogelijk een sleutelrol spelen. "Het is een belangrijk gegeven dat wij kunnen beschikken over Javier", zegt Verón. "Niet alleen voor ons, maar voor het gehele Argentijnse voetbal." Iniesta speelt sinds 2018 in Japan, waar hij nog tot januari 2021 vastligt.