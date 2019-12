Wilfred Genee opent discussie over ‘absurde’ situatie van Demiral en De Ligt

Dat Matthijs de Ligt bij Juventus niet aan de rechterkant van het centrale verdedigingsduo speelt, terwijl diens vervanger Merih Demiral daar wél staat, leidt tot verontwaardiging bij Veronica Inside. Wilfred Genee noemt de situatie 'absurd', terwijl Hans Kraay junior wel begrijpt dat De Ligt zich schikt in zijn rol.

Door de langdurige blessure van Giorgio Chiellini werd de plek links centraal in de verdediging de voorbije tijd meestal ingevuld door De Ligt, terwijl Leonardo Bonucci dan rechts in het centrum staat. De laatste drie wedstrijden koos trainer Maurizio Sarri voor Demiral in plaats van De Ligt, maar de Turkse verdediger mag in tegenstelling tot de Oranje-international bij Juventus wél op zijn favoriete plek rechts centraal achterin spelen.

"Als je rechtsbenig bent dan is je eerste aanname rechts in het centrum een stuk makkelijker", legt Kraay jr. uit. "Maar ik kan me voorstellen dat je niet direct je vinger opsteekt, als je Matthijs de Ligt bent, en tegen die trainer zegt: 'Ik speel niet links in het centrum'." René van der Gijp vindt dat er redenen kunnen zijn om dat wél aan te kaarten bij een trainer. "Als je het een paar keer probeert in de voorbereiding en het bevalt je niet", zegt Van der Gijp.

"Zou jij dan zeggen: 'Ik zit liever op de bank dan dat ik links in het centrum speel'?", vraagt Kraay jr. aan zijn collega-analist. "Misschien niet als zeventienjarige jeugdspeler, maar als ik voor 78 miljoen euro (75 miljoen euro, red.) gekocht zou zijn, zou ik wel zeggen: 'Ik voel me niet prettig aan die linkerkant, klaar.' Zo moeilijk is dat niet", vindt Van der Gijp.

Johan Derksen vindt los van de discussie over de positie van De Ligt dat zijn keuze voor Juventus niet goed is. "De Ligt heeft voor de verkeerde club gekozen", stelt Derksen. "Die had voor een club moeten kiezen waar-ie gewoon alle wedstrijden vast in de basis stond, en die waren er genoeg. Maar die heeft waarschijnlijk voor het geld gekozen. Bij iedere Bundesliga-club en in Engeland ook zou hij gespeeld hebben. Alleen bij een Italiaanse topclub sta je ter discussie, want daar is verdedigen tot kunst verheven. Hij was een autoriteit in de verdediging van Ajax en is een twijfelaar in Italië."