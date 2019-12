ADO Den Haag maakt contractnieuws in technische staf wereldkundig

Dirk Heesen heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2021, zo maakt de club uit de Hofstad via de officiële kanalen bekend. De huidige interim-trainer, die onlangs tijdelijk het roer overnam van de opgestapte Alfons Groenendijk, was in het bezit van een aflopende verbintenis, maar daar is nu dus één jaar aan toegevoegd. Ook keeperstrainer Raymond Mulder en fysiektrainer John Nieuwenburg liggen langer vast bij ADO.

De vijftigjarige Heesen werkt sinds februari 2017 in de staf van ADO, waar hij de afgelopen jaren fungeerde als assistent van Groenendijk. Sinds het vertrek van de oefenmeester is hij interim-trainer in Den Haag. De club zoekt momenteel naar een nieuwe trainer en zou dicht bij een overeenkomst met Alan Pardew zijn. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Heesen terugkeert in de functie van assistent op het moment dat ADO een nieuwe trainer heeft gevonden.

ADO maakt tegelijkertijd bekend dat Mulder langer aanblijft als keeperstrainer. Hij begon in 2009 in de jeugdopleiding van de club uit de Hofstad en heeft nu zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis tot medio 2023. Ook Nieuwenburg heeft voor drie jaar bijgetekend bij ADO. De fysiektrainer is sinds de zomer van 2016 werkzaam bij ADO en wordt bij zijn werkzaamheden geassisteerd door Levi Schwiebbe.