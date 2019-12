Faber gefileerd bij Veronica Inside: ‘Niet collegiaal tegenover Van Bommel'

Johan Derksen stoort zich aan het gedrag van Ernest Faber. Volgens de analist van Veronica Inside is de manier waarop de interim-trainer van PSV zich profileert tijdens persmomenten niet passend ten opzichte van zijn voorganger Mark van Bommel, die onlangs werd ontslagen vanwege de tegenvallende prestaties.

Faber was voor het ontslag van Van Bommel al in dienst bij PSV als hoofd jeugdopleiding. Eerder stond de oud-rechtsback als trainer voor de spelersgroep van FC Groningen, NEC en FC Eindhoven. "Ernest Faber heeft het bij andere clubs best redelijk gedaan, bij zeg maar middle of the road-clubs", zegt Derksen. "Ik vond het nooit zo'n onaardige jongen, het leek me ook geen onverstandige jongen."

Het beeld dat Derksen heeft van Faber sloeg afgelopen week echter om. "Ik heb hem tot nog toe alleen maar klinkklare onzin horen roepen op de tv. En hij profileert zich wat te nadrukkelijk. Hij wil uitermate leuk doen op persconferenties, maar ook ten opzichte van Mark van Bommel vind ik dat niet collegiaal. Hij moet in alle rust het even waarnemen bij PSV, en niet de grote trainer uithangen. Er komt niks verstandigs uit."

Derksen haalt daarnaast uit naar de leiding van PSV, die een week geleden de beslissing nam om Van Bommel weg te sturen. "Het is toch te pijnlijk voor woorden dat ze bij PSV zo in paniek zijn geraakt dat ze dit doen onder het motto 'dit is topsport' en 'als je het elftal niet aan de praat krijgt, dan ga je eruit'. Mark van Bommel had ook van die amateurs (GVVV in de TOTO KNVB Beker, red.) gewonnen en had zondag van PEC Zwolle gewonnen. Dan was de kalmte teruggekeerd, waren ze even op vakantie gegaan en had-ie gewoon verder gekund. Ik vind het echt lachwekkend."