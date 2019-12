Derksen ‘ergerde zich’ aan Ziyech: ‘Zo’n arrogant hoofd van: zien jullie nou'

Ajax sloot het kalenderjaar 2019 zondag af met een 6-1 overwinning op ADO Den Haag. Hakim Ziyech was in het duel goed voor een doelpunt en een assist, alvorens hij in de rust op eigen verzoek werd gewisseld voor Noa Lang. Johan Derksen zegt zich bij Veronica Inside te hebben geërgerd aan het gedrag van Ziyech.

“Ik heb me aan Ziyech, wat ik al het hele jaar de beste en belangrijkste speler van Ajax vind, toch geërgerd. Hij maakt die eerste goal, maar is nauwelijks blij als hij terugloopt met zo’n arrogant hoofd van: zien jullie nou, ik schop ‘m er wel in voor jullie”, zo begint Derksen. De analist verwijst naar het Champions League-duel van Ajax met Valencia, dat met 0-1 verloren werd en waarin de Amsterdammers geëlimineerd werden in de groepsfase van het miljardenbal.

“Dan denk ik: ja Ziyech, tegen ADO Den Haag doe je dat. Maar dat had je tegen Valencia moeten doen, daar was het hele beleid op afgestemd”, gaat Derksen verder. “Ze hebben jou met Dusan Tadic, en Daley Blind kan er dan niet zoveel aan doen dat hij niet bij de les was, een godsvermogen betaald. We hebben de mensen die Ajax naar overwintering moesten helpen niet gezien tegen Valencia en dan gaat hij arrogant lopen doen als hij een doelpunt maakt tegen ADO. Terwijl die jongens uit de B1 die erin komen er ook een weten te maken.”

“Tegen Valencia was hij ook met afstand de beste man van het veld bij Ajax. Maar ja, hij kan het tegen de nummer vier van Spanje niet in zijn eentje doen”, zo haakt René van der Gijp in. “Ik vind dat hij zich wat dominanter had kunnen profileren met Tadic. Hij straalt uit dat een doelpuntje tegen ADO niet zoveel waard is, maar de mensen op de tribune hebben ook een kaartje gekocht”, reageert Derksen. Van der Gijp besluit: “Hij is een aparte jongen, een aparte vogel in de groep, denk ik. Dat zijn vaak de spelers die iets extra’s weten te brengen.”