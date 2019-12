‘Optimistisch’ Milan moet nog ‘flink gat’ dichten in gesprekken met Zlatan

Het is nog altijd onduidelijk waar de nabije toekomst van Zlatan Ibrahimovic ligt. De 38-jarige spits is transfervrij na zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy en wordt momenteel gelinkt aan verschillende clubs. Het Italiaanse persbureau Ansa weet te melden dat AC Milan ‘optimistisch’ tegenover de komst van Ibrahimovic staat, maar journalist Tancredi Palmeri waarschuwt dat er nog altijd een verschil tussen vraag en aanbod bestaat.

De Italiaanse journalist, werkzaam voor beIN Sports en CNN, wist onlangs te melden dat Everton de beste papieren had voor het binnenhalen van Ibrahimovic. Carlo Ancelotti, die afgelopen week werd aangesteld als de nieuwe manager van the Toffees, ontkende echter dat de Zweedse spits in beeld is bij Everton. “Als hij naar Liverpool wil komen om zich te vermaken, dan is hij van harte welkom. Maar niet om hier te komen spelen”, zei Ancelotti maandag bij zijn presentatie in Engeland.

Ancelotti: 'Zlatan mag naar Everton komen, maar niet om te voetballen'

Palmeri claimt echter dat er nog altijd een aanbieding van Everton op tafel ligt, die hoger is dan die van AC Milan. De Italiaanse journalist onderschrijft de berichtgeving van Ansa, dat meldt dat i Rossoneri de aanbieding voor Ibrahimovic na de dramatische 5-0 nederlaag tegen Atalanta verhoogd hebben. AC Milan zou zelfs ‘optimistisch’ gestemd zijn over het binnenhalen van de transfervrije Ibrahimovic.

Het bedrag dat Ibrahimovic bij AC Milan kan verdienen, is echter nog anderhalf miljoen euro lager dan wat de spits eist. Het aanbod van Everton komt volgens Palmeri dichter in de buurt en zit nog een miljoen af van wat het door de Zweed gewenste salaris. Overigens zouden er nog meer kapers op de kust zijn voor Ibrahimovic, daar eerder ook Bologna en Fiorentina als mogelijke nieuwe clubs werden genoemd.