Winters vertrek bij Barcelona niet uitgesloten: ‘We zullen zien wat er gebeurt’

Arturo Vidal werd de voorbije tijd concreet in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona. Internazionale, waar oude bekende Antonio Conte de scepter zwaait, zou de voornaamste kandidaat zijn om de Chileense middenvelder over te nemen van de Catalanen. In gesprek met Chileense journalisten benadrukt Vidal dat hij gelukkig is bij de Spaanse topclub, maar hij sluit tegelijkertijd een winters vertrek niet uit.

“Mijn zaakwaarnemer is de persoon die moet kijken hoe dat zit, maar ik ben rustig en gelukkig bij Barcelona. We zullen wel zien wat er gebeurt als ik terugkeer in Barcelona. Nu wil ik met mijn familie zijn en daarna zal ik mijn beslissing nemen”, zegt Vidal in zijn thuisland, waar hij de feestdagen doorbrengt. De 32-jarige middenvelder speelde dit seizoen tot dusver negentien officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij tot vijf doelpunten kwam.

Vidal moet het over het algemeen stellen met een plaats op de reservebank bij Barcelona, waar zijn contract nog loopt tot medio 2021. “Ik ben niet diegene die beslist of ik speel of niet, dat doet de trainer. Maar mensen zien het wel, dus dat houdt me rustig. Ik probeer mijn kansen te benutten, daar houd ik van”, stelt Vidal, die eerder voor onder meer Bayern München, Juventus en Bayer Leverkusen speelde. “Ik hoop dat ik aan het einde van het seizoen met zoveel mogelijk prijzen kan staan.”