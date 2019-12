Drie voetbalclubs blijven NBA-wereld voor met gigantische salarissen

De voetbalwereld laat de overige teamsporten achter zich als het gaat om salarissen, zo blijkt maandag uit onderzoek van Sporting Intelligence. Het onderzoeksbureau heeft becijferd dat Barcelona, Real Madrid en Juventus de drie bestbetalende sportteams ter wereld zijn.

Sporting Intelligence berekende hoeveel de sportteams in 2018 gemiddeld uitgaven aan jaarsalaris per sporter, zonder daarbij eventuele bonussen mee te rekenen. Lionel Messi is met 58 miljoen euro de absolute grootverdiener; zijn werkgever Barcelona is met elf miljoen euro gemiddeld per speler de bestbetalende sportvereniging. Real Madrid volgt de Catalanen op de voet met tien miljoen euro per voetballer.

Dat de Spaanse topploegen bovenaan staan is geen verrassing, want dat was in de lijst van vorig jaar ook al het geval. De opvallendste stijger is Juventus, dat vooral door de komst van Cristiano Ronaldo naar de derde plek is gestegen. Vorig jaar stond la Vecchia Signora nog negende. De acht verenigingen daarna zijn allemaal basketbalclubs uit de Noord-Amerikaanse NBA, terwijl Paris Saint-Germain op de twaalfde plaats volgt.

Nederlandse voetbalclubs blijven ver achter op salarisgebied: Ajax, PSV en Feyenoord zijn niet terug te vinden in de top 350. De NBA blijft de bestbetalende competitie, gevolgd door de IPL (cricket) en MLB (baseball). De Engelse voetbalcompetitie, de Premier League, is met een gemiddeld jaarsalaris van 3,7 miljoen euro de vierde bestbetalende divisie.

De bestbetalende sportclubs in 2018